El infatigable excentrocampista no dudó en situar al talentoso futbolista en lo más alto de la historia deportiva de su país. En declaraciones al diario español Marca, el ganador de 12 grandes títulos se deshizo en elogios: «Creo que Lee Kang-in es el jugador con más talento técnico que ha dado Corea del Sur. Tengo curiosidad por ver hasta dónde puede llegar a nivel mundial».

Al valorar la llegada de Lee a LaLiga, Park añadió: «Por suerte, el fútbol surcoreano ha producido de forma constante jugadores capaces de competir al máximo nivel internacional, y Lee Kang-in ocupa ahora un lugar central en esa trayectoria. Su llegada al Atlético de Madrid será una gran oportunidad para llevar sus habilidades al siguiente nivel. Más allá de convertirse simplemente en mi sucesor, puede dejar su propia huella en el fútbol europeo como jugador surcoreano y asiático. Espero que llegue a ser ese tipo de jugador».

Al reflexionar sobre la fortaleza mental que exige competir en Europa, señaló: «Lee Kang-in y yo tenemos estilos de juego diferentes. No me identifico con su estilo, sino con lo que significa competir al máximo nivel en Europa. Entiendo bien la presión que afrontan los jugadores asiáticos al competir contra europeos y tener que dar resultados. Tenía un objetivo claro para mis sueños, y hacerlos realidad exigió un esfuerzo inmenso. Mis rivales eran los mejores del mundo, así que siempre fui consciente de mis carencias. Probablemente, esa conciencia fue lo que me impulsó a seguir creciendo».