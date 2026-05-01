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«El jugador con más talento que he visto nunca»: Antony confía en que el «extraordinario» Neymar sea convocado por Brasil para el Mundial, mientras que la estrella del Real Betis también aspira a un puesto en el equipo
La redención en La Liga
El extremo de 26 años recuperó su reputación en España tras un difícil paso por Old Trafford marcado por problemas fuera del campo. Tras fichar de forma definitiva por el Betis, Antony ha marcado 13 goles y dado nueve asistencias esta temporada, números que le vuelven a acercar a la selección. Él atribuye su mejora a la adaptación a La Liga y aspira a regresar al equipo brasileño por primera vez desde junio de 2025.
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Un homenaje a un icono brasileño
En una entrevista con Globoesportesobre sus aspiraciones y la técnica que moldea su juego, el extremo elogió las habilidades únicas de Neymar.
Tras jugar siete veces juntos con la selección, Antony afirmó: «Para mí, Neymar es el jugador con más talento que he visto. Pasé mucho tiempo con él y se nota su puro talento. Su facilidad con el balón es impresionante. Para mí, fue el mejor».
Admiración por compañeros legendarios
Además de su amistad con Neymar, el exjugador del Ajax resaltó la influencia de otras leyendas en su carrera y subrayó la importancia de que el líder de la selección esté en óptimas condiciones.
Al mencionar a sus referentes, añadió: «Neymar y Cristiano Ronaldo. Cristiano me ayudó mucho, incluso en mi debut contra el Arsenal. Neymar es extraordinario: veo los partidos del Santos por él. Se nota que es diferente. Espero que esté al 100 % físicamente, porque eso es importante para todos nosotros».
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Se avecinan obstáculos para el Mundial
El delantero atribuye su actual racha goleadora a una recién adquirida estabilidad: «Cuando estoy bien personalmente, mi rendimiento profesional fluye». Haciendo hincapié en su deseo de representar a Brasil en el Mundial de 2026 —su último partido fue la derrota 2-1 ante Marruecos en marzo de 2023—, afirmó: «Es un sueño disputar mi segundo Mundial y hoy me siento mucho más preparado que en el primero».
Brasil compartirá el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia el próximo verano.