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Hertha BSC v SpVgg Greuther Fürth - 2. BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El jugador codiciado por el Manchester City y el Bayern de Múnich quiere fichar este verano, tras activarse su cláusula de rescisión de 12 millones de euros

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K. Eichhorn
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Según informes, Kennet Eichhorn, joven promesa del Hertha de Berlín, busca un nuevo reto este verano. Su cláusula de rescisión, de hasta 12 millones de euros (10 millones de libras/14 millones de dólares), ha desatado la puja de varios clubes europeos. El centrocampista de 16 años se convirtió recientemente en el goleador más joven de la historia de la 2. Bundesliga.

  • Prodigy desata una guerra de ofertas

    Eichhorn, de 16 años y 287 días, ha despuntado en Alemania tras jugar 18 partidos con el Hertha y batir récords de goles. Sus actuaciones en la 2. Bundesliga han atraído a grandes clubes europeos, y el jugador planea salir en el próximo mercado. Tiene una cláusula de rescisión de entre 10 y 12 millones de euros, válida hasta 2029, y el destino aún se desconoce.

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  • Hertha BSC v SpVgg Greuther Fürth - 2. BundesligaGetty Images Sport

    Los grandes de Baviera lideran la lucha

    El Bayern ve a Eichhorn como un fichaje clave y, según Sky Sport, ya ha mantenido dos reuniones con sus representantes para explicar su plan de desarrollo. Para evitar la competencia, el club campeón ofrecería al joven un contrato hasta 2031 con garantías de jugar en el primer equipo la próxima temporada.

  • Guardiola planea fichar al City

    El City se ha sumado a la pugna: Guardiola quiere traer al internacional juvenil alemán a la Premier League este verano. El plan del club inglés es activar su cláusula de rescisión y cederlo al Bayer Leverkusen para que siga creciendo en la Bundesliga. Leverkusen, Borussia Dortmund y RB Leipzig pujan por retener al talentoso centrocampista.

  • Hertha BSC v Preußen Münster - 2. BundesligaGetty Images Sport

    Un verano decisivo para la joven promesa

    Eichhorn debe elegir entre varias ofertas millonarias que pueden marcar el inicio de su carrera. El Hertha, recién descendido, busca reemplazarlo, y el club comprador aún debe definir la cláusula de rescisión. Con el mercado de verano cerca, la disputa por uno de los mayores talentos de Europa se resolverá en semanas.