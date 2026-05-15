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El jugador codiciado por el Manchester City y el Bayern de Múnich quiere fichar este verano, tras activarse su cláusula de rescisión de 12 millones de euros
Prodigy desata una guerra de ofertas
Eichhorn, de 16 años y 287 días, ha despuntado en Alemania tras jugar 18 partidos con el Hertha y batir récords de goles. Sus actuaciones en la 2. Bundesliga han atraído a grandes clubes europeos, y el jugador planea salir en el próximo mercado. Tiene una cláusula de rescisión de entre 10 y 12 millones de euros, válida hasta 2029, y el destino aún se desconoce.
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Los grandes de Baviera lideran la lucha
El Bayern ve a Eichhorn como un fichaje clave y, según Sky Sport, ya ha mantenido dos reuniones con sus representantes para explicar su plan de desarrollo. Para evitar la competencia, el club campeón ofrecería al joven un contrato hasta 2031 con garantías de jugar en el primer equipo la próxima temporada.
Guardiola planea fichar al City
El City se ha sumado a la pugna: Guardiola quiere traer al internacional juvenil alemán a la Premier League este verano. El plan del club inglés es activar su cláusula de rescisión y cederlo al Bayer Leverkusen para que siga creciendo en la Bundesliga. Leverkusen, Borussia Dortmund y RB Leipzig pujan por retener al talentoso centrocampista.
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Un verano decisivo para la joven promesa
Eichhorn debe elegir entre varias ofertas millonarias que pueden marcar el inicio de su carrera. El Hertha, recién descendido, busca reemplazarlo, y el club comprador aún debe definir la cláusula de rescisión. Con el mercado de verano cerca, la disputa por uno de los mayores talentos de Europa se resolverá en semanas.