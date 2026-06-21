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El jugador clave... Maldini advierte sobre las principales estrellas de Arabia Saudí

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
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M. Kanno
España
Arabia Saudí

El analista español Julio Maldonado ‘Maldini’ ha advertido a la selección española antes de su partido de hoy contra Arabia Saudí, en la segunda jornada del Mundial.

En un análisis publicado en Sport, recordó que Arabia Saudí empató con Uruguay gracias a la actuación excepcional del portero Mohammed Al-Owais.

A pesar de las dificultades en los últimos minutos, destacó su espíritu competitivo y subrayó que no fue casualidad. 

Añadió: «Los saudíes tienen muchos puntos fuertes, y el entrenador griego Donis, que asumió el cargo recientemente, dirige al equipo de forma excelente».

Además, mantiene la posesión y contraataca con rapidez, dos virtudes que pueden complicar las cosas a España».

Finalmente, destacó a los jugadores más influyentes de la plantilla de Donis: Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti y Mohamed Kano.

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    La selección saudí puede competir con las grandes potencias.

    Destacó: «Para mí, el jugador clave es Mohamed Kano: un centrocampista completo, capaz de atacar y defender, que se incorpora muy bien y resulta decisivo». 

    Maldini también elogió a Mohamed Al-Owais, portero capaz de salvar a su equipo en momentos difíciles.

    Maldini recordó que Arabia Saudí ya venció a Argentina en Catar y empató con Uruguay, y advirtió: «Es, sin duda, una selección peligrosa».

    Y subrayó que estos resultados no son casualidad, sino fruto de un equipo con identidad clara, fuerza física y rapidez en las transiciones, además de varios jugadores con experiencia internacional.

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