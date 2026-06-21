El jugador clave... Maldini advierte sobre las principales estrellas de Arabia Saudí

El analista español Julio Maldonado ‘Maldini’ ha advertido a la selección española antes de su partido de hoy contra Arabia Saudí, en la segunda jornada del Mundial.

En un análisis publicado en Sport, recordó que Arabia Saudí empató con Uruguay gracias a la actuación excepcional del portero Mohammed Al-Owais.

A pesar de las dificultades en los últimos minutos, destacó su espíritu competitivo y subrayó que no fue casualidad.

Añadió: «Los saudíes tienen muchos puntos fuertes, y el entrenador griego Donis, que asumió el cargo recientemente, dirige al equipo de forma excelente».

Además, mantiene la posesión y contraataca con rapidez, dos virtudes que pueden complicar las cosas a España».

Finalmente, destacó a los jugadores más influyentes de la plantilla de Donis: Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti y Mohamed Kano.