El jugador cedido por el Real Madrid Endrick podría cerrar un fichaje «muy especial» por el Manchester United tras demostrar su fortaleza mental en el Lyon
Endrick ha marcado cinco goles desde que llegó al Lyon cedido.
Endrick fichó por el Real Madrid en 2024, cuando cumplió 18 años, y era considerado uno de los jugadores con más futuro del fútbol mundial. Sin embargo, le costó mucho hacerse con un puesto en el once inicial del equipo madrileño, por lo que solo marcó siete goles en 40 partidos disputados en todas las competiciones.
Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Rodrygo son las opciones preferidas del gigante de La Liga en el ataque, lo que deja a Endrick relegado a un papel secundario. Rápidamente se cansó de ser suplente en el equipo blanco.
El delantero de 19 años está demostrando de lo que es capaz en el Lyon, con un impresionante comienzo de cinco goles en Francia, que incluye un hat-trick contra el Metz, solo empañado por una tarjeta roja en un encuentro con el Nantes.
Esa expulsión pone de manifiesto que el joven aún tiene mucho que aprender, ya que sigue madurando, pero otro fichaje de alto nivel podría formar parte de su futuro a corto plazo. Se ha atribuido a equipos de Inglaterra el interés por él.
¿Sería Endrick una incorporación útil para el Manchester United?
El exdelantero del United Louis Saha ha declarado a CasinoHawks, cuando se le preguntó si el sudamericano sería una incorporación inteligente para las filas del Old Trafford: «Endrick es un jugador muy emocionante, muy joven, pero capaz de demostrar una enorme capacidad, es mentalmente muy fuerte y tiene mucha confianza en sí mismo.
Te daría muchas garantías desde el primer momento. Sabes que va a tener ocasiones porque se las crea él mismo, disparando a puerta desde 20 o 25 metros. Es muy rápido y también muy fuerte. Por eso creo que fichó muy pronto por el Real Madrid, pero se ve que es un reto muy difícil con la llegada de Kylian Mbappé.
«Es una estrella y verlo en el Manchester United sería muy especial, pero ya veremos qué pasa. Muchos clubes estarán interesados en él».
El agente de Endrick explica las dificultades del Real Madrid
El agente de Endrick, Tiago Freitas, no ha revelado mucho sobre el futuro de su cliente, centrándose por completo en su etapa en el Lyon. Es posible que se plantee un nuevo comienzo en Madrid, ya que el Real Madrid se prepara para nombrar a un nuevo entrenador permanente en verano.
Freitas ha declarado a Win Win: «Endrick fue cedido al Lyon por seis meses. La decisión ya está tomada y Endrick volverá al Real Madrid al final de la temporada. No hay ambigüedad ni secretos al respecto. El acuerdo es solo una cesión, sin opción de compra, por lo que Endrick volverá.
¿Qué pasará la próxima temporada? No puedo predecirlo, pero puedo decirte que al final de esta temporada, Endrick volverá a ser jugador del Real Madrid».
Añadió: «Endrick no tuvo ningún problema de adaptación. Marcó en su primer partido de la Liga de Campeones, en su primer partido de liga y en su primer partido de copa.
Endrick solo ha jugado unos minutos en el Real Madrid porque, cuando llegó al club, y si miras a los jugadores ofensivos que hay allí, verás que ocho de los diez mejores jugadores del mundo están en el Real Madrid. Vinicius Junior, ganador del premio The Best de la FIFA, Mbappé, un jugador increíble y excepcional. Jude Bellingham, un gran jugador capaz de ganar el premio al mejor jugador del mundo. Rodrygo, un jugador que decide muchos partidos importantes de la Champions League... Es completamente normal que un joven jugador de 18 años llegue a un club como este y tenga minutos limitados.
«También es importante mencionar que Endrick no comenzó la temporada con el resto de los jugadores. No viajó a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes y estaba lesionado. En un club como el Real Madrid, cuando estás fuera del equipo durante tres o cuatro meses, es muy normal tener dificultades para volver a jugar».
El joven prodigio brasileño Endrick persigue el sueño del Mundial
Endrick espera asegurarse un puesto en la selección brasileña para el Mundial de 2026, tras haber disputado 14 partidos con la selección absoluta de su país. Una temporada productiva en Francia le ayudaría a conseguirlo, mientras que el interés de equipos como el United aumentaría si el joven brillara en el mayor escenario deportivo.
