¡El juego ha quedado totalmente vaciado de esencia! La FIFA ha convertido la final del Mundial en una farsa sin alma

Kramer, el homólogo de Rooney en la ZDF, fue más diplomático: «El fútbol debe acostumbrarse, aunque con pesar. El espectáculo está bien, pero los precios de las entradas no».

Dan ganas de sacudirlo y replicar: «No, este espectáculo no está bien, ¡y no debemos acostumbrarnos a los excesos de la comercialización desmedida del deporte!». No es una moda inofensiva, sino el último escalón de una tendencia que desde hace años erosiona el fútbol en estado puro.

Claro, Kramer no se equivoca: a nivel mundial este tipo de espectáculos continuará. La espiral del gigantismo no se detendrá. Cada gran evento quiere superar al anterior.