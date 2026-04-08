AFP
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El joven jugador del Real Madrid fue apartado del primer equipo tras un enfrentamiento con Álvaro Arbeloa, y el entrenador obligó al ídolo de la cantera a pedir perdón a sus compañeros
La exclusión de la Liga de Campeones genera tensión
Según Marca, las tensiones entre Asencio y Arbeloa empezaron el 11 de marzo. El club atraviesa una grave crisis defensiva, con Eder Militão y David Alaba lesionados. Asencio jugó los 90 minutos con una contusión cervical para ayudar a ganar 2-1 al Celta el 6 de marzo. Sin embargo, cinco días después el técnico lo dejó en el banquillo contra el City y prefirió a Dean Huijsen. El defensa, frustrado, se enfrentó al entrenador al considerar que su esfuerzo merecía un lugar en el once contra los campeones ingleses.
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La retirada de última hora enfada a sus compañeros de equipo más veteranos
La situación empeoró antes del partido de La Liga contra el Elche el 14 de marzo. Esa mañana Asencio, con un médico, visitó al entrenador, dijo tener molestias musculares leves y se retiró de la convocatoria. Este cambio de última hora alteró los planes de preparación de Antonio Rüdiger, que iba a descansar para el partido de vuelta europeo. Rudiger, enfadado por tener que jugar, transformó una discusión privada con el técnico en un grave problema de vestuario, pues los jugadores veteranos veían en la baja de última hora una amenaza para la gestión física del grupo.
Arbeloa exige una disculpa en el vestuario
A pesar de reincorporarse a los entrenamientos, Asencio no fue convocado ni para el derbi madrileño del 22 de marzo. El entrenador, que ve la disciplina como un asunto colectivo, le exigió que se disculpara ante el grupo. En una reunión previa al entrenamiento, le dio la palabra y preguntó: «¿Alguien tiene algo que decir?».
Asencio, con la cabeza baja, calló al principio, alargando su marginación. Pero, para frenar los rumores en redes sobre su profesionalidad, el defensa —que esta temporada ha jugado 30 partidos con dos goles y una asistencia— acabó pidiendo disculpas a sus compañeros.
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Nos espera un complicado final de temporada
Asencio regresa en un momento complicado para el club. El Real Madrid está a siete puntos del Barcelona en LaLiga, con solo ocho jornadas por jugar antes de recibir al Girona el 10 de abril. Además, afronta una difícil tarea tras perder 2-1 en casa ante el Bayern de Múnich, con el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones el 15 de abril.