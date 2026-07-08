Pregunta del concurso: ¿Qué dos países europeos han llegado a la fase eliminatoria en todos los grandes torneos desde 2014? Francia, campeona del mundo en 2018 y quizá la mejor selección actual. Ni Inglaterra, ni España, ni Portugal, ni Alemania. El otro es Suiza, un logro impresionante para sus nueve millones de habitantes.
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¡El «Joshua Kimmich suizo» en un papel especial! ¿Habrá revancha en el Mundial por el «poste de Dios»?
En los últimos seis torneos, Suiza llegó dos veces a cuartos y cuatro a octavos. Se despidió de forma dramática: tres veces en penaltis y, al inicio de esa racha, en el Mundial 2014, en octavos tras prórroga contra Argentina, que luego llegó a la final.
- AFP
Blerim Dzemaili se topó en 2014 con el «poste de Dios»
Ángel Di María adelantó a Argentina en el 118, y poco después Blerim Dzemaili, solo y a bocajarro, falló el empate: su cabezazo golpeó el poste, rebotó en su rodilla y se marchó fuera.
El comentarista suizo, Sascha Rufer, celebró el gol antes de tiempo: «¡Viene el balón, ocasión, gol!». «¡No, no, no! ¡Por favor, que no! ¡Esto no puede ser! ¡Dios mío, el balón rebota en el poste! ¡No puede ser!» El diario argentino Olé lo bautizó como el «poste de Dios», en alusión a la «Mano de Dios» de Diego Armando Maradona.
Doce años después llega la revancha: tras eliminar a Colombia en los penaltis, Suiza alcanza los cuartos de final por primera vez desde 1954 y se medirá a Argentina en la madrugada del sábado al domingo. ¡Precisamente Argentina!
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Suiza en el Mundial: ¿«ambiente tóxico» por culpa de Granit Xhaka?
Pocos esperaban que Suiza llegara tan lejos en este Mundial tras el partido inaugural. Ante una débil Catar, los suizos empataron 1-1 en el descuento por un autogol de Miro Muheim, del Hamburgo. El capitán Granit Xhaka criticó a sus compañeros, lo que desató acalorados debates. El sensacionalista Blick, citando «varias fuentes», afirmó que algunos jugadores se sentían «inseguros o incómodos en la concentración» por la actitud de Xhaka; se habló de «demasiada negatividad» y de un «ambiente tóxico».
Después llegó un 4-1 a Bosnia y Herzegovina, con gol de Xhaka, que celebró imitando con las manos una boca que hablaba. «Quizá yo también necesite un poco eso, estas provocaciones, estas opiniones externas», declaró luego el jugador de 33 años del AFC Sunderland, y pidió más respeto por su trayectoria: «Después de 148 partidos con estos colores, por este país, quizá también se pueda estar orgulloso de tener a un jugador así en las filas».
Su emoción se notó tras ganar los penaltis a Colombia: mientras sus compañeros celebraban, él se tumbó solo y lloró. «Parece frío», dijo el seleccionador Murat Yakin, «pero hoy mostró su lado sensible».
Pudo ser héroe trágico: en el 115 perdió un balón que generó una ocasión clara para Colombia, aunque finalmente no entró. En la tanda, Xhaka marcó su penalti con algo de fortuna, igual que Rubén Vargas, Zeki Amdouni y Cedric Itten, quien también vive un momento turbulento: hace pocas semanas descendió con el Fortuna Düsseldorf a la 3.ª Liga en circunstancias muy dramáticas. En la derrota 0-3 ante Fürth, que selló el descenso pese a la buena posición inicial, Itten —autor de 15 goles— se perdió el partido por sanción.
Ahora, de repente, brilla en el mayor escenario futbolístico del mundo. La próxima temporada jugará en el Werder Bremen.
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Denis Zakaria, el «Joshua Kimmich suizo»
La mayor curiosidad de Suiza en este Mundial es Denis Zakaria. De centrocampista, ahora juega de lateral derecho; es el «Joshua Kimmich suizo». Ni en la selección ni en sus clubes —Borussia Mönchengladbach, Juventus, Chelsea y AS Mónaco— había jugado de lateral derecho hasta que Yakin lo probó en el debut contra Catar.
El jugador de 29 años cumplió, pero luego volvió al banquillo. En los otros dos partidos de la fase de grupos, Yakin apostó por Silvan Widmer y Luca Jaquez, respectivamente, en el lateral derecho. Antes de los dieciseisavos contra Argelia (2-0), ambos tenían problemas físicos, así que Zakaria volvió al once y convenció sobre todo en ataque. Contra Colombia controló a Luis Díaz.
Sin embargo, el héroe del partido fue el portero Gregor Kobel, del Borussia Dortmund, que detuvo el lanzamiento de Cucho Hernández en la tanda de penaltis. En general, Suiza convenció atrás; arriba generó poco, en parte por la baja de Johan Manzambi, del SC Freiburgo, quien sufrió una contusión en la rodilla en el último entrenamiento y se perderá el duelo contra Argentina.
También estarán tres jugadores que ya disputaron el partido de 2014: Lionel Messi, Xhaka y Ricardo Rodríguez, ahora sin club. Para Suiza, esta revancha exitosa debe ser solo un paso más. «Es demasiado pronto para hablar del título mundial», afirmó el defensa central Manuel Akanji tras la victoria contra Colombia, aunque luego añadió: «No nos conformaremos con quedar segundos. Queremos ganar el título».
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