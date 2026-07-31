La creciente brecha entre la FIFA y las autoridades del fútbol europeo podría acarrear consecuencias sin precedentes, incluido un posible boicot a los futuros Mundiales. Gravina reveló que las federaciones europeas se están reuniendo de urgencia para debatir una respuesta unificada a la controvertida propuesta.

«Un proyecto del que informó la prensa internacional, pero que la FIFA no había hablado con nadie», dijo Gravina. «Esto es realmente inaceptable. El fútbol no es solo negocio.

«Es incluso peor (que la Superliga). Están vendiendo el fútbol. Pero el fútbol no es un bien privado que puedas vender al mejor postor, ¿cómo puedes vender un bien que no es tuyo? Infantino no lo inventó, Ovidio ya escribía sobre el juego.

Cuando le preguntaron si un boicot oficial de las naciones europeas sigue siendo un escenario plausible, el jefe de la UEFA no lo descartó.

«Lo más importante es entender con claridad el marco regulador y los aspectos morales de esta innovación: debemos obligar a todos a reflexionar profundamente», explicó. «Nos reuniremos en las próximas horas, se ha convocado una reunión, lo debatiremos».