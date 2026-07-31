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El jefe de la UEFA carga contra la «arrogancia» de Gianni Infantino por querer vender el Mundial «al hermano del yerno del presidente de Estados Unidos»
Gravina arremete contra Infantino por un acuerdo secreto
Gravina ha criticado con dureza a Infantino por un proyecto secreto para vender una participación minoritaria en el Mundial. En declaraciones al diario italiano Repubblica, Gravina cargó contra la «arrogancia» de Infantino y le acusó de tratar el fútbol mundial como un activo privado personal. Gravina expresó su indignación porque el plan comercial de 20.000 millones de dólares (15.000 millones de libras) se filtró a través de los medios internacionales sin ninguna consulta previa con los organismos rectores europeos. El dirigente italiano advirtió de que el fútbol no puede tratarse únicamente como una lucrativa oportunidad de negocio para ricos inversores externos.
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Se estudia un boicot europeo al Mundial
La creciente brecha entre la FIFA y las autoridades del fútbol europeo podría acarrear consecuencias sin precedentes, incluido un posible boicot a los futuros Mundiales. Gravina reveló que las federaciones europeas se están reuniendo de urgencia para debatir una respuesta unificada a la controvertida propuesta.
«Un proyecto del que informó la prensa internacional, pero que la FIFA no había hablado con nadie», dijo Gravina. «Esto es realmente inaceptable. El fútbol no es solo negocio.
«Es incluso peor (que la Superliga). Están vendiendo el fútbol. Pero el fútbol no es un bien privado que puedas vender al mejor postor, ¿cómo puedes vender un bien que no es tuyo? Infantino no lo inventó, Ovidio ya escribía sobre el juego.
Cuando le preguntaron si un boicot oficial de las naciones europeas sigue siendo un escenario plausible, el jefe de la UEFA no lo descartó.
«Lo más importante es entender con claridad el marco regulador y los aspectos morales de esta innovación: debemos obligar a todos a reflexionar profundamente», explicó. «Nos reuniremos en las próximas horas, se ha convocado una reunión, lo debatiremos».
Interferencia política y vínculos con inversores estadounidenses
Gravina expresó una profunda preocupación por la injerencia política aceptada por Infantino, señalando específicamente lo ocurrido durante el reciente Mundial. También cargó contra la alianza de la FIFA con inversores estadounidenses, entre ellos Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.
«Luego estuvo la injerencia de Trump en el Mundial», afirmó Gravina. «Ahora descubrimos que quiere vender una parte de la empresa que controla el fútbol al hermano del yerno del presidente de Estados Unidos».
El veterano dirigente también defendió que el fútbol pertenece a la gente, no a quienes circunstancialmente ocupan puestos de liderazgo.
«Es grave que digan que esta operación se está llevando a cabo para dar más dinero a las federaciones, especialmente en el año de las elecciones de la FIFA», añadió.
«El fútbol, las federaciones, necesitan respeto más que dinero. Respeto por las reglas, por los aficionados, por los deportistas, por los dirigentes, respeto por el deporte. En el Mundial vimos algo inaceptable. La arrogancia de atribuirse un poder que no existe o la propiedad del balón».
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Reunión europea para decidir los próximos pasos
El futuro inmediato de la propuesta comercial depende de una próxima asamblea convocada por los dirigentes del fútbol europeo. Si las federaciones europeas se niegan a participar en el nuevo modelo, la FIFA podría enfrentarse a una crisis sin precedentes antes de su competición estrella. Las inminentes conversaciones en Europa determinarán si un frente unido puede frenar los planes de Infantino de privatizar el Mundial.
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