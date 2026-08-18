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El jefe de la Premier League rompe su silencio sobre el «frustrante» retraso en el veredicto de los 115 cargos contra el Manchester City
Masters aborda los continuos retrasos
En un acto de lanzamiento celebrado el martes, Masters se refirió a la falta de una resolución sobre los cargos financieros imputados al Manchester City. En una entrevista con talkSPORT, admitió que la espera para conocer un desenlace ha sido larga, pero subrayó la importancia de seguir el procedimiento adecuado.
El Manchester City fue acusado inicialmente en febrero de 2023, y una comisión independiente celebró una audiencia que concluyó en diciembre de 2024. Masters explicó la situación y dijo: "Con cada día que pasa, debemos estar un día más cerca. Obviamente no puedo hacer comentarios al respecto. Entiendo la frustración. Ha tardado más de lo esperado, pero tenemos que seguir el proceso".
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Jornada de la Premier League y casos alternativos
Masters aclaró además que el deber principal del organismo rector es garantizar que la comisión independiente descubra la verdad, independientemente del tiempo que tarde. Afirmó: "En última instancia, la responsabilidad de la Premier League es pedir a la comisión independiente que examine acusaciones graves y establezca la verdad. Eso no debería quedar condicionado por que tarde demasiado, por ejemplo".
El directivo también estableció comparaciones con el Chelsea, que recibió una multa de 10 millones de libras y una sanción de prohibición de fichar suspendida por infracciones históricas. El Manchester City sigue bajo un intenso escrutinio, ya que su situación es muy diferente de los casos en los que los clubes proporcionaron información voluntariamente para asegurar acuerdos de sanción inmediatos.
Explicación de las diferencias en las sanciones al Chelsea
Al explicar la prolongada batalla legal del Manchester City en comparación con la de otros clubes, Masters señaló las complejidades únicas de la investigación. La Premier League optó por una vía diferente con el Chelsea debido a la actitud de cooperación de su nueva propiedad.
Masters señaló: "En la situación del Chelsea, obviamente es algo histórico. Es muy diferente a los casos de PSR. En el caso del Chelsea, los nuevos propietarios dieron un paso al frente con toda la información, y decidimos alcanzar un acuerdo de sanción". Añadió que la falta de pruebas completas y de testigos clave en otras investigaciones históricas complejas hace que las comisiones impugnadas sean la única opción viable, aunque ello se traduzca en retrasos continuos.
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A la espera del fallo definitivo de la comisión
El Manchester City continuará su campaña para recuperar el título de la Premier League bajo las nuevas reglas sobre la proporción del coste de la plantilla mientras el mundo del fútbol espera el veredicto final. Se espera que la comisión independiente publique sus conclusiones detalladas una vez que las deliberaciones concluyan oficialmente. Si es declarado culpable, el club podría enfrentarse a sanciones sin precedentes, incluidas severas deducciones de puntos, lo que alteraría drásticamente el fútbol inglés.
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