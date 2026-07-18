El Ipswich pagará 4 millones de euros por el portero holandés tras alcanzar un acuerdo personal

El Ipswich ha actuado con rapidez para cerrar su último fichaje, ya que Van Oevelen ha llegado a un acuerdo personal completo para incorporarse al club. Según De Telegraaf, el portero de 22 años está a punto de comprometer su futuro a largo plazo con los «Tractor Boys» mediante la firma de un contrato de larga duración que se extenderá hasta el verano de 2031.

Tras el avance decisivo en las negociaciones del sábado, el exguardameta del Volendam se someterá a las pruebas médicas en Inglaterra el domingo. Si todo sale bien, se unirá de inmediato a sus nuevos compañeros.



