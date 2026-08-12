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«El interés por nuestro jugador es una buena señal»: Arteta aborda los rumores de traspaso sobre Lewis-Skelly mientras Guimaraes debuta con el Arsenal
Lewis-Skelly brilla en medio de los rumores de traspaso
Myles Lewis-Skelly se ha visto en el centro de intensos rumores de traspaso, con Standard Sport informando de que Chelsea y Manchester United tuvieron la oportunidad de fichar al canterano. Sin embargo, el joven dejó que su fútbol hablase por él en el amistoso.
El Arsenal cerró su preparación de pretemporada con un empate 1-1 contra el equipo de Cesc Fàbregas, y Lewis-Skelly marcó el primero para el club de su vida en la primera parte.
Después de aprovechar un mal pase de Jean Butez, hizo el gesto de un corazón hacia las cuatro gradas y se golpeó el escudo en el pecho, un gesto que sugiere que está dispuesto a quedarse en el club al que representa desde que tenía ocho años.
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Arteta elogia al goleador emocionado
Tras el partido, Arteta compareció ante los medios y no tardó en hablar del rendimiento del joven centrocampista. El técnico expresó su satisfacción por el impacto de los canteranos.
Al hablar sobre Lewis-Skelly, Arteta declaró: "¿Emocional? Está bien marcar un gol. [Es] un jugador muy emocional. Recuerdo cuando hizo la acción en el campo. El interés en nuestro jugador es una buena señal".
El entrenador también destacó la importancia de integrar a los jóvenes en la dinámica del primer equipo y añadió: "Es increíble, de eso se trata. Hale End hace un trabajo increíble, pero si no haces jugar a este talento, no le das confianza a este talento, se pierde".
Guimaraes debuta con el Arsenal
El partido también sirvió como una oportunidad para que los aficionados vieran por primera vez a Guimaraes tras su traspaso de 75 millones de libras. Arteta dio entrada al centrocampista brasileño junto a Martin Odegaard y Viktor Gyokeres al descanso.
A pesar de dejar fuera de la convocatoria a Declan Rice y Bukayo Saka, el Arsenal presentó un once fuerte y acabó ganando 4-3 en la tanda de penaltis gracias a dos buenas paradas de David Raya.
Al hablar del impacto inmediato de Guimaraes, Arteta dijo: "Ya veremos, solo ha hecho tres entrenamientos, pero tenía buen aspecto. Estaba presionando para jugar algunos minutos y jugar delante de nuestros aficionados. Se percibe una conexión fuerte de inmediato".
- AFP
¿Qué le espera ahora al Arsenal?
El Arsenal centrará ahora toda su atención en el próximo enfrentamiento de la Community Shield contra el Manchester City del domingo. Arteta y su plantilla esperan conquistar su primer título de la nueva temporada. El técnico ha confirmado que el club sigue buscando moverse en el mercado de fichajes para mejorar aún más la calidad de la plantilla antes de que se cierre la ventana.
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