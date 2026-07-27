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Real Madrid Vini Jr GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

El interés del Arsenal por Vinicius Jr. parece un sueño imposible, pero ¿lo empuja el Real Madrid a salir con el fichaje de Yan Diomande por 120 millones de euros?

Analysis
Vinicius Junior
Real Madrid
Arsenal
Y. Diomande
Primera División
Premier League
RB Leipzig

El Arsenal estudia uno de los fichajes más sensacionales de la historia, aunque las circunstancias no le favorecen. Durante el fin de semana se supo que los Gunners barajan hacer una oferta por la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, mientras que los Blancos intensifican sus esfuerzos para contratar a Yan Diomande, revelación del RB Leipzig valorada en más de 120 millones de euros.

Como era de esperar, surgen dudas sobre el papel de Diomande en el Madrid. El momento de su fichaje hace pensar que el Real podría sustituir a Vinicius, pues los campeones de la Premier negocian su traspaso y el brasileño aún no renueva.

¿Afectará un fichaje al otro? Ya ha sido un mercado de verano trepidante, a pesar de la distracción del Mundial 2026, pero esta saga en torno a dos de los extremos más codiciados del mundo podría superarlo todo.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    ¿Uno entra, otro sale?

    En menos de 24 horas se reveló que el Madrid pujaba por Diomande y que el Arsenal valoraba fichar a Vinicius.

    El Real Madrid tomó la delantera sobre Liverpool y PSG, aunque este último desistió. Se esperaba que el Leipzig rechazara una oferta de 120 millones de euros (103 millones de libras/136 millones de dólares), pero se prevé que el acuerdo se cierre pronto.

    Por eso resulta intrigante el interés del Arsenal por Vinicius: los Gunners ven una oportunidad, ya que el jugador de 26 años entró en el último año de su contrato sin renovar, y podrían interpretar que el gasto del Madrid en Diomande abre la puerta a una venta.

    • Anuncios
  • VIniciusGetty Images

    Aprovechar

    Según The Athletic, el interés del Arsenal está en una fase inicial. Aunque en España se ha hablado de una cifra poco realista de 160 millones de euros (137 millones de libras/182 millones de dólares), los campeones de la Premier League buscan aprovechar que una superestrella como Vinicius podría estar disponible a un precio reducido este verano.

    El Madrid no quiere perderlo gratis dentro de un año y lleva 18 meses renegociando su contrato sin éxito. El extremo pide un aumento: ahora cobra 400.000 libras semanales y busca 470.000.

    Sobre el papel, eso alejaría un traspaso al Emirates, pero se afirma que los Gunners están dispuestos a acceder a sus demandas ofreciéndole el contrato más cuantioso de la historia del club.

    No obstante, Vinicius podría usar esa propuesta como moneda de cambio en su negociación con el Madrid, que según la prensa española sigue siendo su prioridad. Las posturas ya están cerca y se espera una nueva reunión.

  • Yan Diomande Vini Jr GFXGetty/ GOAL

    ¿Una medida de recorte de gastos?

    Nada está garantizado. Si la renovación de Vinicius estuviera cerca, no se habrían estancado las negociaciones, aunque él se tomara un descanso tras su actuación con Brasil en el Mundial.

    Ya hemos dicho que sería extraño que el Real Madrid pague más de 120 millones por un extremo cuando Vinicius, que aspira a la titularidad, ya está en la plantilla. No se invierte esa cifra para dejar al jugador en el banquillo, aunque Diomande tenga solo 19 años.

    Además, las negociaciones para renovar su ‘7’ están estancadas, y fichar al marfileño implicaría un ahorro salarial. ¿Es una forma de recortar gastos? A la larga, los blancos ahorrarían al vender a Vinicius y reemplazarlo por el joven del Leipzig, cuyo salario sería menor y cuyo potencial es alto.

    El club ha sido austero: no paga más de 100 millones desde Bellingham y prefiere operaciones astutas como los fichajes gratuitos de Mbappé, Konaté y Silva.

    Por eso sorprendería que Diomande llegara sin que se compensara ese coste, sobre todo si se suma la posible llegada de Rodri, del Manchester City, otro jugador con pretensiones salariales astronómicas.

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  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    ¿Es hora de un cambio?

    Algunos creen que la etapa de Vini en el Bernabéu ha terminado. Llegó hace ocho años procedente del Flamengo, ha jugado unos 375 partidos y se ha consolidado como uno de los mejores extremos del mundo. Sin embargo, sigue siendo una figura controvertida para la afición, que al principio no lo valoró.

    Durante la temporada 2025-26, Vinicius sufrió abucheos de su propia afición y el equipo volvió a quedarse sin títulos. Además de la frustración general de la afición, su bajo rendimiento y la incertidumbre contractual empeoraron la situación. Su origen étnico también influyó: ha sufrido racismo de forma notoria durante su etapa en el club.

    Uno de esos episodios, en la Liga de Campeones ante el Benfica la temporada pasada, llevó al actual técnico del Madrid, José Mourinho —que entonces dirigía al gigante portugués— a tachar, de forma extraña, a Vinicius de alborotador.

    «Hay algo que no funciona, porque ocurre en todos los estadios», declaró Mourinho tras los presuntos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasileño. «En cualquier estadio en el que juega Vinicius, siempre pasa algo». El jugador seguramente no habrá olvidado esas palabras ahora que se prepara para trabajar a las órdenes del venerado técnico.

    No es la primera vez que se le vincula con un traspaso. El Al-Ahli saudí llegó a ofrecer 350 millones de euros por su fichaje en 2025 y un contrato de 1.000 millones, pero él prefirió seguir en el Bernabéu. Por ahora no hay indicios de que haya cambiado de idea.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    «No es lo suficientemente sólido»

    Si el interés del Arsenal se concreta, surgirán dudas sobre la idoneidad de Vinicius para la Premier League. Se cree que su estilo de juego no será eficaz ante rivales más físicos, aunque su habilidad técnica es innegable.

    «Para mí, su rendimiento siempre ha sido irregular, y eso me ha parecido un problema», declaró recientemente el experto en fútbol brasileño Jon Cotterill atalkSPORT. «También creo que quizá no sea lo suficientemente robusto para la Premier League, y yo preferiría a alguien como Julián Álvarez, el argentino del Atlético de Madrid, que además ya tiene experiencia en la Premier League.

    «Pocos clubes pueden pagar ese precio, pero no es solo eso. ¿Qué aportará? ¿Cómo encajará? ¿Se adaptará al equipo y a su estilo? Técnicamente no se discute, es un jugador fabuloso, pero sigue siendo irregular».

    Algunos futbolistas, pese a su talento, no garantizan triunfar en la Premier, y Vinicius podría estar en ese grupo. Él, no obstante, cree que sus números en Champions lo contradicen: ha intervenido en 21 goles en 26 partidos contra equipos ingleses, incluido un doblete al Manchester City en octavos de la pasada edición.

  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madrid, imperturbable

    Pese a todo, lo más probable es que Vinicius renueve con el Real Madrid y deje sin fichaje al Arsenal y a otros pretendientes.

    Según The Telegraph, Mourinho no quiere dejarlo marchar este verano y lo considera intocable. Las negociaciones del contrato se reanudarán esta semana; el interés del Arsenal podría acelerarlas, pero no provocar una salida, pues no hay indicios de que el jugador quiera marcharse.

    En junio, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue contundente: «Vini es uno de los mejores jugadores del mundo y está encantado de ser madridista. Fue decisivo en las dos últimas Copas de Europa y le queda un año de contrato. Hay tiempo, pero os digo que Vinicius quiere quedarse y yo quiero que se quede».

    En cuanto a Diomande, es probable que el joven marfileño comparta once con Vinicius; su llegada no afectará la situación de Vini Jr., ya que el jugador de 19 años disputó más partidos por la derecha con el Leipzig la temporada pasada antes de destacar por la izquierda en el Mundial. De hecho, fue más eficaz por la derecha, con 18 goles en 22 partidos.

    Así, el Arsenal podría tener que buscar otras opciones mientras el Madrid y Mourinho arman una de las delanteras más temibles de Europa.