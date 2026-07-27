El interés del Arsenal por Vinicius Jr. parece un sueño imposible, pero ¿lo empuja el Real Madrid a salir con el fichaje de Yan Diomande por 120 millones de euros?

Algunos creen que la etapa de Vini en el Bernabéu ha terminado. Llegó hace ocho años procedente del Flamengo, ha jugado unos 375 partidos y se ha consolidado como uno de los mejores extremos del mundo. Sin embargo, sigue siendo una figura controvertida para la afición, que al principio no lo valoró.

Durante la temporada 2025-26, Vinicius sufrió abucheos de su propia afición y el equipo volvió a quedarse sin títulos. Además de la frustración general de la afición, su bajo rendimiento y la incertidumbre contractual empeoraron la situación. Su origen étnico también influyó: ha sufrido racismo de forma notoria durante su etapa en el club.

Uno de esos episodios, en la Liga de Campeones ante el Benfica la temporada pasada, llevó al actual técnico del Madrid, José Mourinho —que entonces dirigía al gigante portugués— a tachar, de forma extraña, a Vinicius de alborotador.

«Hay algo que no funciona, porque ocurre en todos los estadios», declaró Mourinho tras los presuntos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasileño. «En cualquier estadio en el que juega Vinicius, siempre pasa algo». El jugador seguramente no habrá olvidado esas palabras ahora que se prepara para trabajar a las órdenes del venerado técnico.

No es la primera vez que se le vincula con un traspaso. El Al-Ahli saudí llegó a ofrecer 350 millones de euros por su fichaje en 2025 y un contrato de 1.000 millones, pero él prefirió seguir en el Bernabéu. Por ahora no hay indicios de que haya cambiado de idea.