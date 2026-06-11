El Inter del futuro será más joven. Tras ganar el título, la directiva trabaja para rejuvenecer la plantilla: Para la defensa suena Oumar Solet (2000), quien reemplazaría a Acerbi. En la derecha, tras la salida de Dumfries, el objetivo es Marco Palestra (el Atalanta rechazó 45 millones). En el centro, apuntan a Curtis Jones, del Liverpool. en ataque, salvo imprevistos, todo se mantendrá con Lautaro, Thuram, Bonny y Esposito.
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El Inter ya ha ingresado 30 millones en el mercado de fichajes: se han cerrado las ventas de Dumfries, Akinsanmiro y Esposito
LAS TRES VENTAS DEL INTER
El Inter ya ha recaudado 30 millones con tres traspasos: Dumfries al Real Madrid por 20 millones (pago único), Sky Sport añade que el Pisa ejercerá su derecho de recompra de 6 millones por Ebenezer Akinsanmiro (el Inter tiene una cláusula de recompra de 7,5) y el Cagliari fichará a Sebastiano Esposito por 4 millones más un porcentaje de una futura venta.
¿QUIÉN MÁS PUEDE MARCHARSE?
Algunos jugadores podrían salir del Inter y aumentar el presupuesto de mercado. Davide Frattesi tiene varios pretendientes, pero aún no hay oferta formal y podría irse por unos 20 millones. Aleksandar Stankovic, tras el ejercicio de su cláusula de recompra por 23 millones, se quiere retener, aunque una propuesta importante podría cambiarlo. Además, se esperan novedades sobre Yann Bisseck y Luis Henrique. Por último, Benjamin Pavard, de vuelta de su cesión en el Marsella, saldrá del Inter, mientras que el Besiktas valora comprar a Kristjan Asllani por 12 millones de euros.