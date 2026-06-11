El Inter ya ha ingresado 30 millones en el mercado de fichajes: se han cerrado las ventas de Dumfries, Akinsanmiro y Esposito

Algunos jugadores podrían salir del Inter y aumentar el presupuesto de mercado. Davide Frattesi tiene varios pretendientes, pero aún no hay oferta formal y podría irse por unos 20 millones. Aleksandar Stankovic, tras el ejercicio de su cláusula de recompra por 23 millones, se quiere retener, aunque una propuesta importante podría cambiarlo. Además, se esperan novedades sobre Yann Bisseck y Luis Henrique. Por último, Benjamin Pavard, de vuelta de su cesión en el Marsella, saldrá del Inter, mientras que el Besiktas valora comprar a Kristjan Asllani por 12 millones de euros.



