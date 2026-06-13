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cm grafica frattesi inter 2025 26 16 9Getty Images

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El Inter y Frattesi negocian con Tognozzi para el Nottingham Forest, pero podrían acabar en la Juventus, que también sigue a Nuno Tavares, de la Lazio

Inter Milán
D. Frattesi
Juventus
Fichajes
Nottingham Forest
A. Stankovic
N. Tavares
Lazio

Los nerazzurri piden 30 millones de euros por el centrocampista italiano y podrían rechazar 40 millones por Stankovic.

Matteo Tognozzi negocia por Davide Frattesi.


En septiembre, tras dejar la Juventus, se convirtió en director deportivo del Rio Ave, propiedad de Evangelos Marinakis, dueño también del Olympiacos y del Nottingham Forest.Este último club, representado por Tognozzi, ha reanudado la negociación por el centrocampista del Inter, ya buscado en invierno.


Ahora, con Tognozzi como intermediario, han ofrecido 25 millones más bonificaciones, por debajo de los 30 que pide el Inter. Si Frattesi sale, el club podría rechazar los 40 millones que la Premier ofrece por Stankovic.


  • STANKOVIC

    El joven serbio, nacido en 2005, ya ha sido recomprado por 23 millones de euros, 13 millones más de los diez que se obtuvieron hace un año con su traspaso al Brujas. Allí jugó la Liga deCampeones y ganó la liga belga, tras brillar en su cesión al Lucerna suizo.


    Chivu lo conoce bien, pues lo entrenó en el filial del Inter junto a Pio Esposito, quien a la misma edad se convirtió en su referente. Ahora Stankovic debe demostrar en la pretemporada que está listo para dar el salto al primer equipo, como hizo el internacional italiano hace un año en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.


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  • DE FRATTE

    La Juventus de Spalletti quiere a Frattesi y a Tognozzi, mientras que el Inter buscalateralesen el NottinghamForest: Ndoye y Cambiaso, alternativas a Palestra tras la salida de Dumfries al Real Madrid.


    Además, en el Nottingham Forest y en la Juve militan dos laterales seguidos por el Inter como recambios de Denzel Dumfries (fichado por el Real Madrid) y como alternativa al primer objetivo, Marco Palestra, de vuelta en el Atalanta tras cesión en el Cagliari: el suizo Dan Ndoye (ex Bolonia) y el italiano Andrea Cambiaso.


    Si se fuera, a Spalletti le gusta el lateral izquierdo de laLazio, Nuno Tavares (2000, ex Arsenal, Benfica, Marsella y Nottingham Forest).