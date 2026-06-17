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¡El Inter tiene un nuevo portero! El campeón de la Serie A llega a un acuerdo con la estrella de la Lazio
El Inter encuentra a su hombre en la capital
El Inter, vigente campeón de la Serie A, está a punto de fichar a Provedel. Los nerazzurri buscan un guardameta experimentado tras la posible salida de Yann Sommer, y aunque se barajó a Josep Martínez, el técnico Cristian Chivu pidió a Provedel para asegurar competencia por la titularidad.
Según Alfredo Pedulla, Lazio pedía 5 millones, el Inter ofrecía 2,5 y finalmente acordaron 3 millones. Con el acuerdo alcanzado, se espera que el portero formalice pronto su traspaso a San Siro.
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El fin de una era en el Lazio
La marcha de Provedel pone fin a cuatro años en Roma, donde se había ganado el afecto de la afición. Su situación en el Stadio Olimpico cambió tras la salida de Maurizio Sarri, ahora en el Atalanta y su principal valedor en el club. Gennaro Gattuso, próximo entrenador, tiene otras preferencias tácticas. Gattuso ya habría designado a Christos Mandas como titular, con Edoardo Motta como suplente.
Ante esta situación, Provedel prefiere recomenzar con los vigentes campeones del Scudetto. El exguardameta del Spezia ya pactó sus condiciones con los nerazzurri y, según los rumores, firmará un contrato de tres años a 1,5 millones de euros por temporada, más bonificaciones por rendimiento, lo que le garantiza su futuro en la élite italiana hasta 2029.
Un sueño de toda la vida hecho realidad
Para Provedel, fichar por el Inter es más que un salto profesional: el sueño de su vida. Su agente, Gianni Riva, lo confirmó a «La Lazio Siamo Noi»: «El acuerdo está muy cerca y Provedel no viene a Milán para quedarse en el banquillo».
Estamos muy cerca; hemos trabajado en la dirección correcta. Espero que se cierre pronto. Provedel es hincha del Inter y, para él, este es el momento culmen de su carrera. Vendrá a darlo todo; ya veremos. Confiamos; ha recorrido un largo camino y este es el momento adecuado. Tengo buenas sensaciones. ¿Contacto con Chivu? No lo creo. Falta poco tiempo, pero seguimos confiando».
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Las estadísticas de Providel y la ausencia del Lazio en las competiciones europeas
Provedel jugó 29 partidos con el Lazio en todas las competiciones durante la temporada 2025-26, encajó 30 goles y mantuvo la portería a cero en 12 ocasiones. A pesar de su esfuerzo, el equipo terminó noveno en la Serie A y no se clasificó para las competiciones europeas de la próxima temporada.