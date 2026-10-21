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FBL-EUR-C1-INTER-SHAKHTAR DONETSKAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

El Inter sufre, se queda con diez, pero logra su primera victoria en la Champions: 1-0 ante el Shakhtar

Inter Milán
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones
Inter Milán vs Shakhtar Donetsk

Sigue el Inter-Shakhtar Donetsk, partido correspondiente a la 3.ª jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Inter vuelve al campo para la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/2027 y recibirá en San Siro, a partir de las 21:00, al Shakhtar Donetsk. Un partido ya a todo o nada para el Inter de Cristian Chivu, que aún espera meterse en la pelea por los ocho primeros puestos y debe reaccionar tras las dos derrotas ante el Real Madrid y el Brujas. Más tranquila es la situación de los jugadores de Arda Turan, que llegan al encuentro con cuatro puntos sumados en sus dos primeros partidos.


INTER-SHAKHTAR 1-0

GOLEADORES: 77' Carlos Augusto (I)



  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    88' DOBLE PARADA - Josep Martinez acalla a los críticos. Primero reacciona con gran rapidez para mandar a córner el disparo raso de Newerton y luego vuela para detener el cabezazo de Matvienko.


    84' OCASIÓN - Thuram se abre paso a codazos por la derecha y supera a Matvienko. Sirve un balón perfecto al centro del área, donde llega Mkhitaryan, que no consigue acomodarse para rematar de primeras solo ante Riznyk y, al final, tras controlar y recortar hacia dentro, dispara fuera.


    79' GOL ANULADO - Pase en profundidad de Nazaryna que encuentra a Newerton solo ante Josep Martinez. Controla y dispara a la red, pero el asistente levanta de inmediato el banderín y anula el gol por un fuera de juego evidente.


    77' GOL - El Inter recupera el balón y Mkhitaryan lo mantiene en juego abriéndose por la izquierda. Levanta la cabeza y envía un pase medido a Carlos Augusto, que supera a Bondar y bate a Riznyk en su salida.


    69' ROJA A BASTONI - En solo 3 minutos, Bastoni ve dos tarjetas amarillas y deja al Inter con 10. El central recibe la primera por protestar al cuarto árbitro y después, en un córner marcado por las provocaciones, empuja con las manos en la cara a Ocheretko, que «vende» bien el empujón y convence al árbitro para que le muestre la segunda amarilla.


    66' OCASIÓN - Intervención milagrosa de Riznyk, que salva al Shakhtar. Thuram recibe el balón escorado a la izquierda, recorta hacia su derecha para superar a Marlon y saca un disparo con efecto, ligeramente desviado, que parece destinado a la escuadra lejana. Riznyk vuela y lo manda a córner.


    60' OCASIÓN - Los recién incorporados dan un impulso inmediato. Diouf y Bisseck combinan en carrera y este último es frenado en el último momento dentro del área. La jugada continúa y el balón le llega a Bonny, que recorta hacia su derecha y dispara, pero Riznyk detiene el tiro.


    55' AMARILLA - Alisson intenta una filigrana «a lo Neymar» y, con el balón por encima de la cabeza de Dimarco, se lanza hacia delante. Thuram entra con dureza y lo derriba, lo que provoca además un corrillo de jugadores protestando que lleva al árbitro a mostrarle la amarilla al francés.


    40' OCASIÓN - ¡Se salva el Inter! En un córner desde la derecha, Barella pierde la marca de Bondar, que se impone por alto y dirige el balón hacia la escuadra, pero Josep Martinez vuela y lo despeja con la mano lejos de la portería.


    21' OCASIÓN - Otra gran parada de Riznyk ante el remate a la media vuelta de Bonny desde la frontal. El balón queda suelto en el centro del área, pero Matvienko se adelanta al propio Bonny en el último momento.


    19' PROTESTA DEL INTER - En un córner desde la derecha, Akanji se eleva para prolongar el balón de cabeza y este golpea el brazo, flexionado, de Marlon. El balón queda suelto y Bonny, tras el toque de Barella, remata por encima del larguero. Para Calvarese, analista arbitral de Prime: «El brazo está flexionado y no es sancionable».


    7' - Esta vez es el Inter el que se ve sorprendido: Pedrinho recorre 30 metros con el balón en los pies y prueba con la izquierda desde la frontal, pero el disparo es desviado y Josep Martinez lo detiene fácilmente.


    5' OCASIÓN - El Inter vuelve a recuperar el balón y Calhanoglu dispara desde la frontal. El balón se va fuera.


    3' OCASIÓN - Sucic recupera el balón y se lo sirve a Bonny en el área. Este asiste a Thuram, que busca el disparo cruzado con la derecha, pero Riznyk lo detiene.


    0' Comienza el partido en el Giuseppe Meazza de San Siro a las 21


    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • Inter-Shakhtar: ficha del partido

    Inter-Shakhtar 1-0


    Goleador: 77' Carlos Augusto (I)


    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (59' Diouf), Barella, Calhanoglu (59' Zielinski), Sucic (73' Luis Henrique), Dimarco (59' Bisseck); Bonny (75' Mkhitaryan), Thuram.

    Suplentes: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Entrenador: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko (72' Isaque); Alisson Santana (82' Bruninho), Pedrinho (32' Nazaryna), Marlon Gomes, Mendoza (72' Newerton); Kauã Elias (72' Traore).

    Suplentes: Fesiun, Kryskiv, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Lucas Ferreira, Luca Meirelles.

    Entrenador: Arda Turan.


    Árbitro: Osmers (GER)

    Amonestados: Ocheretko (S), Thuram (I), Marlon (S), Sucic (I)

    Expulsado: Bastoni (I), por doble amarilla

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