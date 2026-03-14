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El Inter sigue apostando por Chivu independientemente de cómo termine la temporada: la renovación del contrato está lista

Los directivos del Inter renuevan su confianza en el entrenador.

El Inter seguirá adelante con Cristian Chivu, independientemente de cómo termine la temporada.

La Gazzetta dello Sport informa de que esta semana el entrenador rumano se ha ganado la confianza del club: salvo giros inesperados, que en este momento nadie puede imaginar, seguirá en el banquillo nerazzurro también la próxima temporada y, con toda probabilidad, renovará su contrato, ya que el actual vence el 30 de junio de 2027.

Mientras tanto, tras la derrota en el derbi contra el Milan, a la espera del partido fuera de casa del domingo por la noche en el campo de la Lazio y tras haber recortado la distancia a -7 puntos del primer puesto de la clasificación que ocupa el Inter, el equipo se encuentra concentrado en Appiano Gentile de cara al partido en casa de esta tarde contra el Atalanta en San Siro, bajo la mirada del seleccionador Gattuso. Chivu ha pedido a los jugadores que olviden la mala actuación del domingo pasado y que se concentren en lo que queda de campeonato.

  • Chivu ha iniciado las conversaciones con los directivos para planificar la pretemporada: el Inter comenzará la preparación en la montaña, en un lugar aún por determinar, ya que Appiano Gentile estará fuera de servicio debido a las obras de remodelación. También es posible que se realice una gira por el extranjero, en la que participarán los jugadores que acaban de regresar del Mundial.

    En cambio, las principales incógnitas se refierena los grandes nombres del mercado: desde Barella hasta Calhanoglu, pasando por Thuram y Bastoni, que gusta al Barcelona y podría ser traspasado si llega la oferta adecuada.

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