La grave lesión de espalda del defensa del Arsenal, William Saliba, puede modificar de un día para otro las prioridades de fichajes del campeón inglés. Y, de forma indirecta, las del Inter, que sigue a John Stones, libre tras dejar el Manchester City y recién regresado del Mundial.
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El Inter se topa con un obstáculo en las negociaciones por John Stones: el Arsenal, que perderá a Saliba varios meses, se suma a la puja por el exjugador del Manchester City
ARSENAL, MALO NOTICIA SOBRE SALIBA
Según Sky Sports, los Gunners buscan actuar ya ante la grave recaída de Saliba en la semifinal del Mundial contra España, que agrava los problemas de espalda que arrastra desde hace meses. El club londinense informó ayer que el tiempo de recuperación, aún impreciso, será prolongado, por lo que el Arsenal debe regresar al mercado de fichajes. Entre los candidatos para el equipo de Mikel Arteta figuran Ezri Konsa, del Aston Villa, y John Stones.
LAS PETICIONES DE STONES
El Inter sigue al central inglés de 1994, que sufrió lesiones la pasada temporada (solo 18 partidos), pero brilló con Inglaterra en el último Mundial. El Inter lo sigue: necesita dos centrales tras las salidas de Acerbi y de Vrij, y valora fichajes económicos y con experiencia. Sin embargo, el fichaje exige un esfuerzo económico: el defensa, libre decontrato, pide un salario alto y una prima de fichaje.
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