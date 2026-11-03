66' GOL ANULADO - Preciosa jugada por abajo del Inter: Bonny deja el balón de cara a Spence dentro del área, este filtra un pase para Dimarco y su centro raso llega a Pio Esposito, que remata a bocajarro por el centro. Sin embargo, el asistente señala fuera de juego. Tras una larga revisión, el VAR confirma la posición antirreglamentaria, por muy poco y solo por el hombro.

54' GOL - Tras un saque de banda, Barella abre hacia Zielinski, que recibe el balón poco más allá del círculo central, conduce hasta la frontal del área superando a Zechiel en carrera y bate a Ernst con un potente zurdazo al primer palo.

48' OCASIÓN - Spence recibe el balón en la frontal del área, encara a su marcador, se lo acomoda para la derecha y dispara, pero Ernst desvía a córner.

45' - Zielinski conduce el balón hasta tres cuartos de campo rival y saca otro disparo, esta vez con la izquierda, que Ernst desvía en una estirada.

43' OCASIÓN - Pase en profundidad para Ferri, que falla el control cuando estaba solo ante Martinez, pero el balón le cae fortuitamente a Read. Su remate de primeras con la derecha se marcha alto.

38' OCASIÓN - Barella baja de primeras un balón aéreo y se lo sirve a Zielniski, que se deshace de su marcador en la frontal con una finta de cuerpo y dispara ligeramente desviado.

34' GOL - Dimarco juega con Barella y el Inter logra cambiar el juego hacia la derecha, donde está Spence. El inglés entra en el área y prueba un centro-chut que, tras un desvío, se eleva hacia el segundo palo. Allí aparece Pio Esposito para rematar de cabeza y marcar con ayuda del larguero.

30' OCASIÓN - Moussa supera a Dimarco como si fuera un cono dentro del área y llega hasta la línea de fondo, obligando a Martinez a salir por bajo. El extremo intenta una vaselina, pero el portero español la detiene con una gran parada.

19' PELIGRO PARA EL INTER - Balón largo del Feyenoord. Akanji y Josep Martinez no se entienden y el defensa despeja mal, quitándole el balón al portero, que había salido lejos de su portería. Al final, Ezechiel falla el control dentro del área y permite que Martinez intervenga y detenga el balón.

18' Error del portero Ernst, que falla al despejar con los pies y permite al Inter recuperar el balón dentro del área. Tras varios rechaces, Thuram dispara, pero el propio guardameta detiene el remate.

14' OCASIÓN - Spence llega a la línea de fondo por la derecha, pero se pasa de fuerza en el centro. El balón llega directamente al lado izquierdo, donde aparece Federico Dimarco. El lateral remata de primeras, pero Read desvía a córner.

8' GOL - Bisseck se incorpora al ataque, primero desequilibra a Valente y permite a Pio Esposito recuperar el balón; después, asume el protagonismo y marca con un zurdazo con rosca al palo largo que bate a Ernst.

3' AMARILLA - Hakan Calhanoglu ve pronto la tarjeta amarilla tras entrar al suelo ante Ferri sin tocar el balón. El árbitro Nyberg se muestra severo y le enseña la amarilla entre las airadas protestas del turco.

0' Saque inicial a las 21:00 en el De Kuip de Róterdam

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