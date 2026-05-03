El Inter se proclamó campeón de la Serie A con tres jornadas por jugarse tras ganar al Parma, con gol decisivo de una exestrella del Manchester United

La fiesta comenzó en la mitad azul de Milán. El Inter necesitaba un punto el domingo para ser campeón, pero el equipo de Cristian Chivu no dejó nada al azar.

Thuram y Mkhitaryan marcaron los goles que sellaron el título 21.º de la historia del club y el tercero en seis años.

Con Nápoles a nueve puntos y el AC Milan aún más atrás tras perder 2-0 con Sassuolo, el título estaba garantizado.







