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El Inter se prepara para nuevas conversaciones con el Liverpool después de que la «mentira piadosa» de Curtis Jones quedara al descubierto durante el amistoso contra el Como
La verdad detrás de la «mentira piadosa» de Anfield
La especulación en torno al futuro de Jones se ha intensificado tras el reciente doble amistoso del Liverpool contra el Como de Cesc Fabregas. El centrocampista de 25 años fue una ausencia destacada en la convocatoria del domingo, y el gigante de la Premier League alegó oficialmente un problema de cadera como motivo de su exclusión. Sin embargo, la versión que llega desde Italia sugiere que hay más detrás de la historia que un simple problema físico.
Sport Mediaset ha llegado incluso a calificar la explicación médica ofrecida por el Liverpool como una «mentira piadosa» diseñada para ocultar la realidad de la situación. El informe afirma que el verdadero motivo de la ausencia de Jones es su deseo de forzar un traspaso a San Siro.
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El Inter explora la vía inglesa
Si el movimiento llega a concretarse, Jones se convertiría en el último inglés de alto perfil en unirse al proyecto de Cristian Chivu en Milán. Se dice que el centrocampista está deseando reencontrarse con sus compatriotas John Stones y Djed Spence, que ya se han asentado dentro de la estructura del Inter. Este creciente contingente inglés se ha convertido en una piedra angular de la reciente estrategia de fichajes del club, mientras busca mantener su dominio en la Serie A.
Corriere dello Sport afirma que Jones está decidido a completar el movimiento. El atractivo de San Siro y la oportunidad de jugar junto a caras conocidas en Italia han convencido, al parecer, al canterano del Liverpool de que su futuro está lejos del club de su infancia.
Nuevas conversaciones programadas para salvar la brecha en la valoración
A pesar de la disposición del jugador a marcharse, sigue existiendo una brecha importante entre ambos clubes en lo que respecta al precio del traspaso. El Liverpool se mantiene firme en una cifra cercana a los 40 millones de euros, una cantidad que el Inter no está dispuesto a alcanzar en estos momentos, sobre todo porque el contrato de Jones expira el próximo año.
Según Tuttosport, el conjunto italiano está ahora en una posición inmejorable para programar una nueva ronda de conversaciones. Tras la cesión de Davide Frattesi a la Lazio, el Inter ha liberado con éxito el espacio necesario en la plantilla para dar cabida a Jones, y se espera que esta semana haya un nuevo contacto directo con el Liverpool en un intento de cerrar por fin su fichaje.
Como parte de este renovado intento, según las informaciones, el Inter está preparando una oferta formal de 30 millones de euros más variables, con la esperanza de que la amenaza de perder al jugador gratis el próximo verano obligue al Liverpool a rebajar sus exigencias. El campeón italiano cree que la presión del contrato a punto de expirar, unida al claro deseo del jugador de salir, acabará llevando a un acuerdo que encaje en su presupuesto y que, al mismo tiempo, proporcione al Liverpool un retorno respetable.
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Aplicando el modelo de Djed Spence
Esta táctica de negociación es una que el Inter ha utilizado con éxito en el pasado, más concretamente durante su intento de fichar a Djed Spence procedente del Tottenham. Los Spurs habían fijado inicialmente un alto precio de salida para el carrilero, en torno a los 50 millones de euros, tras sus impresionantes actuaciones en el Mundial.
La información de Corriere dello Sport añade que el Inter está dispuesto a utilizar una estrategia similar para hacerse con Jones. Manteniéndose firme en su valoración y esperando a que aumente la presión sobre el Liverpool, el Inter cree que puede asegurarse al centrocampista por una cantidad acorde a su situación contractual.
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