El Inter sigue monitorizando con atención a los jóvenes talentos del panorama italiano y también mira en casa del Cagliari: en la libreta de la directiva del Inter han acabado Alessandro Romano y Paul Mendy.





De hecho, un ojeador del Inter estuvo presente en el New Balance Arena con motivo de Atalanta-Cagliari, con el objetivo de seguir de cerca al centrocampista de la generación de 2006 y al delantero senegalés, autor del gol que regaló al equipo de Pisacane la ventaja momentánea. Lo informa Pasquale Guarro.