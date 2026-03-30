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El Inter se interesa por Robin Risser, del Lens; es la alternativa a Vicario, del Tottenham

Inter Milán
R. Risser
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Lens

Los nerazzurri tienen el ojo puesto en el joven portero francés.

El Inter piensa en el futuro de la portería y, con este objetivo, sigue echando un vistazo al mercado, a pesar de que en Viale della Liberazione ya hayan elegido a un favorito: Guglielmo Vicario, quien, por su experiencia y su precio, se considera actualmente el mejor perfil que puede ofrecer el mercado, sopesando la relación entre calidad y precio.


Está claro que, si pudieran invertir diferentes cantidades, los nerazzurri mirarían hacia la Roma, donde Svilar está haciendo grandes cosas, pero es poco probable que Oaktree ponga un gran presupuesto a disposición del club y, por lo tanto, será necesario razonar siguiendo unas prioridades, que actualmente no contemplan gastos desmesurados para el portero.


Pero, como hemos explicado en los últimos días, abril será un mes importante para la planificación, en el que también habrá reuniones sobre el mercado y se analizarán los diferentes perfiles identificados en estos meses, presentando a la propiedad una lista de nombres con sus respectivos pros y contras.


  • VICARIO EN LA POLE

    En cuanto al puesto de portero, la idea del entrenador y del club es fichar a un jugador que no se acobarde ante un San Siro lleno. Un hombre, más que un chaval, que sepa gestionar la tensión y las emociones en un estadio que no es fácil de afrontar.


    Por eso también la edad es un factor importante: un portero de entre 29 y 30 años no se considera «viejo», ya que aún le quedarían por delante otros 4 o 5 años de gran nivel antes de dar paso a otros.


    Esta es la consideración que impulsa y favorece la candidatura de Vicario. Pero la directiva sigue trabajando para presentar a la propiedad una lista de nombres entre los que elegir, sabiendo que para Oaktree también cuenta el potencial de futuro de los futbolistas a la hora de invertir.




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  • ALTERNATIVA RISSER

    Reflexionando sobre este último aspecto, entre los nombres que el Inter conoce muy bien y que los nerazzurri han tenido ocasión de apreciar especialmente, se encuentra el de Robin Risser, portero nacido en 2004 del Lens, un club francés que, contra todo pronóstico, está luchando codo con codo con el PSG por el título de campeón de Francia.


    Risser es un portero con gran personalidad, un futbolista que parece tener el futuro asegurado y destinado a recalar en los mejores clubes de Europa. El Inter, como se ha dicho, lo sigue desde hace tiempo y ya hay muy buenas referencias sobre él en Viale della Liberazione.


    En este momento, el nombre de Risser no es el primero de la lista, sobre todo si se opta por la línea del portero experimentado, pero si tras las reuniones de abril el club decide apostar por la línea de los jóvenes, entonces habrá que prestar atención a su candidatura, porque podría escalar posiciones rápidamente.

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