El Inter se interesa por Manu Koné, la Roma piensa en Ismael: las exigencias del Sassuolo y el posible entramado del mercado

De Manu a Ismael Koné, con Roma, Sassuolo e Inter en liza: este verano podría gestarse un entramado de fichajes en torno a estos dos centrocampistas. Que los nerazzurri estén interesados en Manu Koné es algo que se sabe desde el verano pasado, pero a esto se ha sumado el interés de los giallorossi por el canadiense del Sassuolo.





Según informa La Gazzetta dello Sport, él sería el jugador elegido para sustituir a Manu Koné en caso de que este se marchara. Una marcha que, independientemente del Inter, podría tener que concretarse antes del 30 de junio por exigencias relacionadas con el Fair Play Financiero. Pero vayamos por partes.