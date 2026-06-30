El Inter se despide de Sommer, Acerbi, Darmian y de Vrij, liberando 20 millones en salarios

Como se esperaba, el Inter se ha despedido hoy de Francesco Acerbi, Matteo Darmian y Stefan de Vrij, cuyos contratos vencen y no se renovarán. Según Calcio e Finanza, sus salidas le ahorrarán al club más de 3,5 millones en amortizaciones para la temporada 2026/27 y más de 16,3 millones en salarios brutos, siendo el de De Vrij el más costoso.



