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El Inter se acerca a un acuerdo por la estrella del Tottenham Djed Spence mientras el conjunto nerazzurro identifica al sucesor de Denzel Dumfries
El Inter acelera por el defensa del Tottenham
El Inter ha movido ficha por Spence, con el internacional inglés del Tottenham ya firmemente en el punto de mira del Inter. Según La Gazzetta dello Sport, en las últimas horas las negociaciones entre ambos clubes se han intensificado de manera significativa, acercando a las partes a un acuerdo definitivo que llevaría al jugador de 26 años a Milán. Se espera que la operación se cierre por una cantidad en torno a 30 millones de euros más bonus por rendimiento. Salvo complicaciones de última hora, Spence será el hombre encargado de suceder a Denzel Dumfries, que se ha marchado al Real Madrid, cubriendo así el último vacío que quedaba en la estructura de la plantilla de Chivu mientras el club se prepara para pelear por el título.
Sin embargo, los aficionados quizá tengan que esperar un poco para ver al defensa en acción en competición oficial. Al igual que su compatriota John Stones, que abrió el camino al talento inglés en el club, Spence solo ha regresado recientemente a los entrenamientos tras un largo descanso después de sus actuaciones con Inglaterra en el Mundial.
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Superioridad táctica sobre objetivos alternativos
El Inter nunca perdió realmente el interés en Spence, a pesar de explorar otras vías durante el mercado de verano. El club había estado esperando a que el Tottenham rebajara su valoración inicial de 40 millones de euros y a que el entrenador Roberto De Zerbi diera luz verde a la venta. Durante este periodo, el presidente Beppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio comprobaron la disponibilidad de Moussa Diaby, el extremo francés que actualmente juega en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la operación por Diaby estaba plagada de complicaciones, que iban desde las importantes exigencias salariales del jugador hasta la dificultad de negociar con Al-Ittihad.
Lo importante es que Spence no es considerado una opción secundaria ni un "plan B" por parte del cuerpo técnico del Inter. De hecho, tanto desde el punto de vista táctico como físico, es el preferido por delante de Diaby para las exigencias específicas del puesto de carrilero.
La situación de Luis Henrique y la Roma
El fichaje de Spence sigue siendo una prioridad para el Inter independientemente de lo que ocurra con el futuro de Luis Henrique. Según se informa, la Roma está dispuesta a poner a prueba la firmeza del Inter con una oferta importante por el brasileño, y se barajan cifras de entre 25 y 30 millones de euros. Esto representa una suma significativa que los directivos del Inter están evaluando actualmente. Sin embargo, Luis Henrique es un perfil que no parece haber convencido del todo a Gian Piero Gasperini, en caso de que participe en futuros cambios estructurales, y el club se mantiene cauto tras las complicaciones que surgieron durante la operación de Kone el año pasado.
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Construcción de la plantilla y solidez defensiva
Según se informa, Spence está deseando recibir la luz verde definitiva para volar a Milán y firmar lo que se espera que sea un contrato de cuatro años. Ya ha estado en contacto con Stones para hablar sobre la vida en Italia. La posibilidad de que los dos ingleses se reencuentren en Appiano Gentile es cada vez más probable.
En cuanto a la actual unidad defensiva, Benjamin Pavard ha comunicado a Chivu y a los directivos su deseo de seguir en el club. Las actuaciones del francés durante la gira de pretemporada fueron ejemplares, y quienes están dentro del grupo han descrito su actitud en los entrenamientos como intachable.
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