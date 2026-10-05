Tras el regreso a la actividad de Federico Dimarco y Djed Spence, hoy ha llegado otra gran noticia para el Inter y para Cristian Chivu. El técnico rumano podrá, de hecho, volver a contar con uno de los jugadores más importantes de la plantilla que tiene a su disposición, aquel por el que se implicó personalmente para retenerlo pese a que su contrato expiraba, y que es a todos los efectos el faro del centro del campo interista: Hakan Calhanoglu.
El Inter recupera a Calhanoglu: entrenamiento con el grupo, estará ante el Parma
Entrenamiento con el grupo
Según informa Marco Barzaghi, de Sportmediaset, el centrocampista turco se ha entrenado hoy con el grupo junto al resto del equipo y ha superado al 100 % el problema en los aductores del muslo derecho sufrido en el inmediatamente posterior al partido de Champions League contra el Real Madrid del pasado 8 de septiembre de 2026.
Estará ante el Parma: el posible once
Así pues, Calhanoglu debería volver a ser protagonista también en el once titular que Cristian Chivu repetirá a la vuelta del parón y que verá al Inter comprometido el sábado 10 de octubre en San Siro contra el Parma.
El técnico rumano debería premiar a los jugadores con los que ha podido trabajar más durante este parón, con Dimarco y Spence que deberían ocupar las bandas, Carlos Augusto que podría partir como central izquierdo, mientras que Marcus Thuram sería titular indiscutible en ataque. Y en el centro del campo, Calhanoglu en la creación, Jones a su lado y Mkhitaryan, que aprieta.
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