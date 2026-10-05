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cm grafica calhanoglu inter
Emanuele Tramacere
Traducido por

El Inter recupera a Calhanoglu: entrenamiento con el grupo, estará ante el Parma

Inter Milán
H. Calhanoglu
Serie A
Inter Milán vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913

El centrocampista turco ha completado el periodo de rehabilitación y está a disposición de Cristian Chivu.

Tras el regreso a la actividad de Federico Dimarco y Djed Spence, hoy ha llegado otra gran noticia para el Inter y para Cristian Chivu. El técnico rumano podrá, de hecho, volver a contar con uno de los jugadores más importantes de la plantilla que tiene a su disposición, aquel por el que se implicó personalmente para retenerlo pese a que su contrato expiraba, y que es a todos los efectos el faro del centro del campo interista: Hakan Calhanoglu.


  • Entrenamiento con el grupo

    Según informa Marco Barzaghi, de Sportmediaset, el centrocampista turco se ha entrenado hoy con el grupo junto al resto del equipo y ha superado al 100 % el problema en los aductores del muslo derecho sufrido en el inmediatamente posterior al partido de Champions League contra el Real Madrid del pasado 8 de septiembre de 2026.

  • Estará ante el Parma: el posible once

    Así pues, Calhanoglu debería volver a ser protagonista también en el once titular que Cristian Chivu repetirá a la vuelta del parón y que verá al Inter comprometido el sábado 10 de octubre en San Siro contra el Parma.


    El técnico rumano debería premiar a los jugadores con los que ha podido trabajar más durante este parón, con Dimarco y Spence que deberían ocupar las bandas, Carlos Augusto que podría partir como central izquierdo, mientras que Marcus Thuram sería titular indiscutible en ataque. Y en el centro del campo, Calhanoglu en la creación, Jones a su lado y Mkhitaryan, que aprieta.

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