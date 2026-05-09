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El Inter podría abandonar el fichaje de la estrella del Tottenham pese a haber llegado a un acuerdo, en un sorpresivo giro del gigante de la Serie A
El regreso de Vicario a Italia, en peligro
Según informes recientes de Italia, el Inter podría descartar fichar a Vicario, del Tottenham, este verano. Es una sorpresa, pues el nuevo campeón de la Serie A ya tenía acordados los términos del traspaso.
En las últimas semanas se había anunciado un principio de acuerdo con el portero de la Azzurri, esperado para liderar una nueva era en San Siro.
El acuerdo, que aún necesitaba la aprobación definitiva del Tottenham —que valora al portero en unos 20 millones de euros—, podría no concretarse. Aunque parecía que Vicario dejaría el norte de Londres este verano, el club italiano ahora lo duda.
Se rumorea que buscan destinar ese dinero a otras posiciones de la plantilla para la temporada 2026-27.
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Josep Martínez, listo para el ascenso
Según el *Corriere dello Sport*, el Inter podría descartar fichar a Vicario y usar ese presupuesto para otras posiciones.
La irrupción de Josep Martínez como posible sucesor a largo plazo de Yann Sommer ha generado dudas. Con la salida prevista de Sommer en junio, el camino queda libre para un nuevo portero titular. En lugar de destinar una parte importante de su presupuesto de verano a Vicario, el Inter valora ascender a Martínez, su actual segundo portero.
El Inter prefiere a Martínez sobre Vicario
Martínez, de 27 años, fichó por el club procedente del Génova por 14 millones de euros en el mercado de verano de 2024 y ahora se le ve como un jugador capaz de ganarse un puesto en el once inicial.
Según el experto en fichajes Matteo Moretto, el club duda sobre seguir negociando con los Spurs, pues confía en que Martínez pueda liderar la delantera la próxima temporada.
El español, llamado a ser titular en los próximos duelos clave ante la Lazio en Serie A y en la final de la Coppa Italia, buscará confirmar su valía.
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Los planes de fichajes del Tottenham se ven afectados
La estrategia financiera del Inter para el próximo mercado de fichajes es clave en este posible giro. Se informa que el club tendrá un presupuesto de 40 a 50 millones de euros, cifra que podría aumentar con la venta de jugadores. Al evitar pagar los 20 millones de euros por Vicario, el equipo de Cristian Chivu ganaría margen para reforzar otras posiciones.
Este giro podría provocar un efecto dominó en los planes de fichajes del Tottenham, que ya baraja alternativas como James Trafford, del Manchester City. Si la transferencia al Inter fracasa, los Spurs podrían enfrentarse a un portero descontento que ya se veía de vuelta en la Serie A.