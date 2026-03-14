Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
FBL-ITA-SERIE A-INTER-ATALANTAAFP
Gabriele Stragapede

Traducido por

El Inter no envía a ningún representante: silencio mediático, nadie habla tras el partido contra el Atalanta

Tras varios minutos de espera, al final ningún miembro del club nerazzurro salió a hablar ante las cámaras.

Un empate final y dos jugadas que darán mucho que hablar.

El partido disputado en San Siro, en el estadio Giuseppe Meazza, entre el Inter y el Atalanta terminó 1-1: al gol de Francesco Pio Esposito en la primera parte respondió en la segunda parte un tanto de Nikola Krstovic, entre las protestas de la afición nerazzurra.

No ha sido el único episodio que dejará numerosas secuelas en los próximos días: también el contacto, en el área de los bergamascos, entre Davide Frattesi y Giorgio Scalvini —sobre el que tanto el árbitro Manganiello como el VAR hicieron caso omiso— ha generado numerosas polémicas.

Tras más de una hora de espera desde el pitido final, llegó la confirmación por parte del club nerazzurro: nadie hablará tras el partido, una decisión que demuestra todo el descontento hacia las decisiones tomadas durante el encuentro.

  • DECISIÓN TOMADA

    Según informa el corresponsal de DAZN presente en el estadio milanés, se esperaba que el club de Viale della Liberazione se presentara ante las cámaras para las habituales entrevistas de rigor tras el partido, pero las diversas polémicas suscitadas por el partido contra el Atalanta hicieron reflexionar durante aproximadamente una hora a los miembros de la directiva nerazzurra, que finalmente decidieron no enviar a ningún miembro del club a hablar ni a DAZN ni a la rueda de prensa.

    Silencio mediático, por tanto, para el Inter, sin que ningún miembro del club haya hablado tras el partido contra el Atalanta.

    • Anuncios

  • FINALES ESPECTACULARES

    Una declaración importante, tras un final realmente candente en San Siro.

    El nerviosismo por los incidentes del partido llevó al segundo entrenador nerazzurro, Aleksandar Kolarov, a protagonizar un conato de pelea con Berat Djimsiti, defensa del Atalanta, en los últimos compases del encuentro, llegando casi al contacto físico.

    Fue necesaria la intervención de sus compañeros de equipo y de varios jugadores rivales para retener al central de nacionalidad albanesa. En la confusión de los incidentes del partido, Chivu fue primero amonestado y luego expulsado por el árbitro Manganiello.

Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
0