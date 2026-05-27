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El Inter negocia el fichaje de una estrella del Liverpool en un sorpresivo traspaso veraniego
Negociaciones avanzadas para un canterano de Anfield
Según el experto en fichajes Gianluca Di Marzio, el Inter y el Liverpool han mantenido conversaciones avanzadas sobre un posible traspaso de Curtis Jones este verano. Los directores deportivos, Piero Ausilio y Richard Hughes, se reunieron en Monte Conte para hablar sobre el jugador de 25 años.
El campeón de la Serie A quiere reforzar su plantilla, mientras que los Reds se reorganizan tras una temporada sin títulos. A pesar de sus problemas en la liga, el equipo de Merseyside se clasificó para la Liga de Campeones al terminar quinto en la Premier. El contrato de Jones expira el próximo verano y, al parecer, ha aplazado la renovación de su ficha de 50 000 libras semanales porque busca un nuevo reto.
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En busca de un puesto fijo en el primer equipo
El centrocampista ha mostrado gran versatilidad esta temporada, cubriendo la banda derecha por la crisis de lesiones en Anfield. Jugó 49 partidos, 28 como titular, marcó un gol en 34 encuentros de Premier y sumó nueve en Europa.
Ahora busca dejar de ser suplente para convertirse en titular indiscutible. No fue convocado al Mundial 2026 con Inglaterra, así que quiere jugar con regularidad para estar en la Euro 2028. Un fichaje por un club italiano podría darle esa oportunidad.
Una carrera llena de éxitos en Merseyside
Si se cierra el acuerdo, concluirá una etapa de gran éxito para este canterano. Desde su debut con el primer equipo ha jugado 228 partidos, marcado 22 goles y dado 25 asistencias. Su palmarés incluye ocho títulos destacados, incluidos dos campeonatos de Inglaterra (2020 y 2025). También ganó la Liga de Campeones de la UEFA, el Mundial de Clubes de la FIFA, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield.
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¿Qué le depara el futuro a Jones?
Ambas partes quieren evitar una larga novela de fichajes, así que el acuerdo podría llegar en las primeras semanas del mercado de verano. Mientras los Reds buscan refuerzos para el centro del campo, el inglés se prepara para una nueva etapa.