Matteo Tognozzi negocia por Davide Frattesi.





En septiembre, tras dejar la Juventus, se hizo cargo del Rio Ave, propiedad de Evangelos Marinakis, quien también controla el Olympiacos y el Nottingham Forest. Este último, interesado de nuevo en Frattesi tras fallar su fichaje en invierno, ha enviado a Tognozzi a Milán.





Ahora, con Tognozzi como intermediario, han ofrecido 25 millones más bonificaciones, mientras el Inter pide 30. Si Frattesi sale, el club podría rechazar los 40 millones que la Premier ofrece por Stankovic.



