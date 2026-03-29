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El Inter Miami inicia las negociaciones por Casemiro, y el centrocampista del Manchester United se muestra «abierto» a formar pareja con Lionel Messi
Se perfila una asociación con Messi
El Inter Miami ha enviado su primera propuesta al entorno de Casemiro con el objetivo de reforzar sus filas con otro peso pesado del fútbol europeo, según Fabrizio Romano. La franquicia propiedad de David Beckham está ansiosa por encontrar un veterano con experiencia a largo plazo en el centro del campo, y la capacidad del brasileño para controlar los partidos se considera ideal para el esquema táctico de Javier Mascherano. Aunque al jugador le atraen el estilo de vida y el ambicioso proyecto deportivo de Miami, cualquier acuerdo definitivo dependerá de la oferta económica que se le presente.
Sin embargo, los Herons no son los únicos pretendientes en la mesa. Casemiro sigue siendo un jugador muy codiciado, con múltiples ofertas actualmente sobre su mesa procedentes de clubes de toda Europa y de la lucrativa Liga Profesional de Arabia Saudí. A pesar de la competencia, la capacidad de Miami para ofrecerle una asociación con Messi y una transición a la vida en Estados Unidos podría resultar una ventaja significativa.
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«Ya está hecho»: se confirma su salida de Old Trafford
La carrera del jugador de 34 años en el United se acerca rápidamente a su fin, independientemente de su estado de forma actual. A pesar de un resurgimiento al final de la temporada que ha deleitado a muchos aficionados del noroeste, el brasileño ha confirmado que no habrá ningún cambio de rumbo de última hora en cuanto a su futuro.
«Sigo disfrutando mucho [en Manchester]», declaró recientemente Casemiro a The Athletic. «Creo que el anuncio ya está hecho. Es enorme el cariño que los aficionados me han mostrado. Pero realmente creo que la decisión está tomada y es definitiva. Ahora mismo lo estoy pasando bien. Creo que serán momentos difíciles [emocionales], estos [últimos] partidos en el Manchester United». Esta salida al final de la temporada marca el final de una etapa de cuatro años en la que contribuyó a dos victorias en copas nacionales.
Se han superado los obstáculos contractuales para la agencia libre
Para facilitar una salida sin complicaciones, el United y Casemiro llegaron a un acuerdo estratégico a principios de este año con el fin de garantizar que no hubiera obstáculos legales ni financieros para su marcha. El contrato original del veterano centrocampista incluía una cláusula que le garantizaba un año más en Old Trafford si era titular en 35 partidos de la Premier League esta temporada. Iba por buen camino para activar esa cláusula, lo que habría obligado al United a seguir pagándole su salario de 350 000 libras semanales durante un año más. Sin embargo, ambas partes han renunciado a una cláusula específica de prórroga basada en el rendimiento incluida en su contrato. Esta decisión de mutuo acuerdo permite al entrenador Michael Carrick seguir alineando al brasileño basándose únicamente en méritos deportivos, sin que la directiva tenga que preocuparse por los desencadenantes económicos.
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La influencia de Carrick y su misión final
Aunque su futuro está en otro lugar, Casemiro no ha escatimado elogios hacia el impacto que Carrick ha tenido en su juego en los últimos meses. El entrenador, que fue un legendario mediocampista defensivo de los Red Devils, ha ayudado al brasileño a recuperar parte de su mejor forma desde que llegó procedente del Real Madrid. Casemiro atribuyó la mejora en la dinámica del equipo y su lucha por una plaza en la Liga de Campeones al conocimiento que tiene Carrick de la posición.
«Michael es un especialista en mi posición en el campo, fue un jugador verdaderamente grande», dijo Casemiro. «Eso lo hace todo mucho más fácil y siempre está hablando con nosotros. Siento que ahora mismo estamos en una buena dinámica en Manchester y mi objetivo ahora es llevar al club de vuelta a la Liga de Campeones».