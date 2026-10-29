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El Inter Miami de Lionel Messi abrirá la temporada Sprint 2027 de la MLS ante el FC Cincinnati el 19 de febrero
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Formato de la temporada de sprint
La temporada de primavera de 2027 de la MLS será la primera de este tipo, con 14 partidos de temporada regular para cada equipo. Cada club se enfrentará una vez a sus 14 rivales de conferencia: disputará siete partidos en casa y siete fuera. Después, la liga celebrará la fase final, que tendrá importantes consecuencias pese a lo reducido del calendario.
Los playoffs de la MLS Cup determinarán la clasificación para la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup, mientras que el equipo ganador también pasará a la historia como campeón de la liga.
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El inicio de la temporada
La temporada de primavera de la liga comenzará el fin de semana del 19 de febrero. El partido inaugural enfrentará al Inter Miami y al FC Cincinnati en el sur de Florida, y se disputarán otros 13 encuentros entre el sábado y el domingo.
Entre los partidos de la primera jornada figuran el duelo entre el Nashville SC, ganador del Supporters' Shield, y el New York City FC, así como un enfrentamiento californiano entre el San Diego FC y el LAFC en Los Ángeles.
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El tramo final de la temporada
La temporada regular de la liga concluirá el 8 de mayo con el Decision Day. Todos los partidos de la Conferencia Este comenzarán tres horas antes que los de la Conferencia Oeste. El plato fuerte de la jornada será el derbi del río Hudson entre el New York City FC y los New York Red Bulls, mientras que, por la configuración del calendario, las plazas para los playoffs podrían seguir en juego hasta ese último día.
Tras el Decision Day, los ocho primeros equipos de cada conferencia disputarán la fase final. Un torneo de eliminación directa determinará los ganadores de ambas conferencias, que se enfrentarán en la MLS Cup durante el fin de semana del Día de los Caídos. El calendario completo de la fase final se anunciará más adelante.
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¿Qué viene después?
Antes de centrar la atención en la temporada de primavera, la MLS aún tiene que cerrar la campaña de 2026. A cada equipo todavía le quedan dos partidos por disputar antes de que comiencen los playoffs de la MLS en noviembre.
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