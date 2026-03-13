El Inter, Manu Koné en el punto de mira de Chivu y Ausilio: un perfil muy valorado, la oferta de la Roma y lo que se rumorea sobre su futuro

Un pensamiento recurrente, una idea que sigue presente en la mente de la directiva nerazzurra: Manu Koné sigue figurando en la lista del Inter

La próxima ventana de fichajes del club de Viale della Liberazione será sin duda importante, especialmente en el centro del campo, donde Henrikh Mkhitaryan podría despedirse de los nerazzurri al finalizar su contrato, Hakan Calhanoglu es objeto de un interés constante por parte del Galatasaray y el futuro de Davide Frattesi sigue en el aire. Entre vencimientos de contratos y la necesidad de renovar el equipo, los milaneses podrían dar un cambio de imagen a su mediocampo.

También por estos motivos, el centrocampista de la formación giallorossa sigue presente en la agenda del director deportivo Piero Ausilio de cara a un posible fichaje en el futuro. Pero, ¿cuál es la situación actual?