El Inter, Manu Koné en el punto de mira de Chivu y Ausilio: un perfil muy valorado, la oferta de la Roma y lo que se rumorea sobre su futuro

Los nerazzurri siguen observando al centrocampista de la Roma, en quien la directiva y el cuerpo técnico milanés han puesto todas sus esperanzas.

Un pensamiento recurrente, una idea que sigue presente en la mente de la directiva nerazzurra: Manu Koné sigue figurando en la lista del Inter

La próxima ventana de fichajes del club de Viale della Liberazione será sin duda importante, especialmente en el centro del campo, donde Henrikh Mkhitaryan podría despedirse de los nerazzurri al finalizar su contrato, Hakan Calhanoglu es objeto de un interés constante por parte del Galatasaray y el futuro de Davide Frattesi sigue en el aire. Entre vencimientos de contratos y la necesidad de renovar el equipo, los milaneses podrían dar un cambio de imagen a su mediocampo.

También por estos motivos, el centrocampista de la formación giallorossa sigue presente en la agenda del director deportivo Piero Ausilio de cara a un posible fichaje en el futuro. Pero, ¿cuál es la situación actual?

  • LA BOLA DE CHIVU Y AUSILIO

    Según lo que cuenta Fabrizio Romano en un vídeo de su canal de YouTube en italiano, sin duda es muy pronto para hablar de posibles negociaciones en torno a Manu Koné. El centrocampista francés, nacido en 2001, sigue siendo una de las grandes apuestas del Inter y hay pocas dudas al respecto.

    El francés es un perfil muy apreciado por el club de Viale della Liberazione, especialmente por el director deportivo Ausilio y el entrenador Cristian Chivu. Es un nombre absolutamente importante, marcado en rojo en la lista de objetivos para el futuro del Nerazzurri.

    Koné sería el fichaje ideal para dar un nuevo impulso al centro del campo: con su temperamento, ofrecería la protección adecuada a los jugadores más creativos.

  • LOS ENTRESIJOS

    Recordemos que el Inter se interesó durante mucho tiempo por Koné durante el mercado de fichajes de verano, en agosto de 2025. Posteriormente, la Roma cerró rotundamente la puerta a cualquier traspaso, con declaraciones públicas tanto de Gasperini como de toda la directiva, lo que puso fin rápidamente a las especulaciones sobre una posible salida del francés hacia Milán.

  • LA SITUACIÓN DEL ROMA Y LA COMPETENCIA

    ¿Y cuál es la situación actual?

    Según Romano, la Roma no tiene ninguna intención de rebajar el precio: quien quiera fichar a Koné deberá presentar una oferta importante a la directiva de la capital. También hay que tener en cuenta que el club giallorosso es consciente de que por toda Europa habrá un gran movimiento de centrocampistas con las características del francés (Manchester City, United, Arsenal, Chelsea, PSG, Bayern de Múnich, todos equipos que intentarán incorporar una pieza a su mediocampo) y, para la Roma, el jugador nacido en 2001 es uno de los mejores y más importantes centrocampistas del mercado.

    ¿Sigue en la lista de posibles objetivos del Inter? Sin duda, pero no es una operación de la que la Roma vaya a hablar ni que se vaya a tener en cuenta en este momento, con un equipo comprometido en la Europa League y en busca del 4.º puesto en la liga. La estrategia de mercado de la Roma dependerá de la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones, lo que podría suponer el sacrificio de una estrella y, al mismo tiempo, generar una importante plusvalía para cumplir con las restricciones del Fair Play Financiero.

    Si alguna vez se planteara la venta de Koné, la Roma plantearía unas exigencias económicas absolutamente importantes.

