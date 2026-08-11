La persecución del Inter por el centrocampista del Liverpool Jones dura ya unos ocho meses. La operación sigue adelante por petición expresa del técnico Chivu, que considera al inglés un encaje ideal para su planteamiento táctico.

Según Corriere dello Sport, Chivu cree que el versátil centrocampista aporta una velocidad, una técnica y una inteligencia táctica cruciales a la plantilla. Aunque comparte similitudes con otros jugadores del equipo, su perfil ofrece cualidades únicas que gustan mucho al cuerpo técnico.