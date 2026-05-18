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El Inter lucha por retener a Yann Bisseck, pese al interés de la Premier League y el Bayern de Múnich, que cambian de agente
La reorganización de la agencia desata rumores de fichajes.
Bisseck está a punto de elegir una nueva agencia de gran prestigio para gestionar su representación, aunque su actual agente, Yusuf Kandemir, seguirá participando en su carrera.
Según Sportitalia, varias de las agencias deportivas más influyentes del mundo compiten por representarlo. Por ahora, Giovanni Branchini sería el favorito, lo que suele anticipar cambios importantes o renovaciones de contrato.
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El Bayern de Múnich y los grandes de la Premier League están al acecho
La incertidumbre sobre la representación de Bisseck coincide con el creciente interés de la Bundesliga y la Premier League.
El Bayern de Múnich, que ve en el zaguero de 23 años una solución defensiva a largo plazo, sigue de cerca su situación. En la Premier también le observan varios clubes, atraídos por su rendimiento en la Serie A.
El Inter quiere retenerlo, pero la atracción de la Premier y el peso del Bayern podrían poner a prueba su determinación y la del jugador.
La postura del Inter respecto a su joya defensiva
A pesar del interés extranjero, el Inter no quiere vender a Bisseck. El club lo ve como un activo clave para el futuro y quiere que se quede en Milán. El defensa ha dicho que está cómodo en su entorno actual y que ha creado un fuerte vínculo con la ciudad y la afición.
Su combinación de fuerza y técnica lo hace único, y el club no quiere desprenderse de él.
Por ello, rechazarán cualquier oferta en las próximas ventanas de fichajes para priorizar la estabilidad de la plantilla sobre un beneficio rápido con el joven alemán.
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Una estrella en ascenso bajo el liderazgo de Chivu
El valor de Bisseck ha subido gracias a su regularidad como titular en el sistema de Cristian Chivu. Su versatilidad le permite adaptarse al fútbol agresivo y ofensivo que exige el técnico rumano, convirtiéndolo en pieza clave de la defensa del campeón de Italia.
Su rápida recuperación y su habilidad para sacar el balón desde atrás lo consolidan como una de las mayores promesas de la Serie A.