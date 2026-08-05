El club italiano Inter de Milán ha comenzado a dar pasos concretos para desprenderse de su defensa internacional francés Benjamin Pavard durante el actual mercado de fichajes estival, en vista de que ha quedado fuera de los planes técnicos del entrenador Cristian Chivu, quien planea una nueva etapa en el "Giuseppe Meazza".

Según el célebre periodista italiano Fabrizio Romano, experto en fichajes en Europa, la dirección del "Nerazzurri" tiene un firme deseo de liberar espacio en la plantilla y en el tope salarial, especialmente después de que el club alcanzara un acuerdo de principio para fichar al defensa argentino Cristian Romero, procedente del Tottenham Hotspur inglés, lo que convierte la salida de Pavard en una necesidad económica y deportiva para el club italiano.

En un giro llamativo, Romano señaló durante la emisión en directo a través de su canal en "YouTube" que el Inter de Milán ofreció a Pavard al club saudí Al-Ittihad y a otros clubes, en un intento por acelerar su salida y proporcionar la liquidez económica necesaria.

Y a pesar de que el jugador francés, campeón del Mundial de 2018, cuenta con el interés de destacados clubes europeos, su próximo destino sigue siendo incierto después de haber rechazado las ofertas oficiales que le llegaron recientemente, mientras el Inter busca cerrar este asunto lo antes posible, con la aspiración de aprovechar la capacidad económica de los clubes saudíes para completar la operación sin contratiempos.