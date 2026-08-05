Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-RENNESAFP

Traducido por

El Inter italiano ofrece a su estrella al Al-Ittihad: la contundente respuesta de la directiva ante la «presión» de Moussa Diaby

Al Ittihad
Inter Milán
M. Diaby
B. Pavard
1ª División
Serie A

El mercado de fichajes del "Decano", en un terreno candente

El club saudí Al-Ittihad ha entrado en el centro de la atención dentro de los despachos del Inter de Milán, que parece decidido a desprenderse de uno de sus pilares fundamentales para reestructurar su plantilla en el actual mercado de fichajes de verano, y aquí se habla concretamente de la estrella francesa Benjamin Pavard.

Estos movimientos llegan en un momento delicado que atraviesa el "Decano", donde se entremezclan las aspiraciones de reforzar la defensa con nombres de talla mundial y las crisis internas relacionadas con los deseos de marcharse de algunos de sus actuales estrellas, encabezados por el francés Moussa Diaby, que planea salir, según informes de prensa.

  • Bayard en el radar del Al-Ittihad por decisión del Inter

    El club italiano Inter de Milán ha comenzado a dar pasos concretos para desprenderse de su defensa internacional francés Benjamin Pavard durante el actual mercado de fichajes estival, en vista de que ha quedado fuera de los planes técnicos del entrenador Cristian Chivu, quien planea una nueva etapa en el "Giuseppe Meazza".

    Según el célebre periodista italiano Fabrizio Romano, experto en fichajes en Europa, la dirección del "Nerazzurri" tiene un firme deseo de liberar espacio en la plantilla y en el tope salarial, especialmente después de que el club alcanzara un acuerdo de principio para fichar al defensa argentino Cristian Romero, procedente del Tottenham Hotspur inglés, lo que convierte la salida de Pavard en una necesidad económica y deportiva para el club italiano.

    En un giro llamativo, Romano señaló durante la emisión en directo a través de su canal en "YouTube" que el Inter de Milán ofreció a Pavard al club saudí Al-Ittihad y a otros clubes, en un intento por acelerar su salida y proporcionar la liquidez económica necesaria.

    Y a pesar de que el jugador francés, campeón del Mundial de 2018, cuenta con el interés de destacados clubes europeos, su próximo destino sigue siendo incierto después de haber rechazado las ofertas oficiales que le llegaron recientemente, mientras el Inter busca cerrar este asunto lo antes posible, con la aspiración de aprovechar la capacidad económica de los clubes saudíes para completar la operación sin contratiempos.

    • Anuncios
  • Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

    Tira y afloja entre el Inter y Pavard

    Por otro lado, informes procedentes de Italia señalaron que Pavard no parece tener prisa por tomar su decisión pese a las presiones que ejerce su club italiano, ya que el diario "Tuttosport" indicó que el defensa francés ha rechazado de forma rotunda las ofertas presentadas por el Benfica portugués y el Galatasaray turco, aunque no se ve un futuro bajo la nueva orientación de la dirección técnica.

    El Al Ittihad representa un destino atractivo para el jugador, no solo desde el punto de vista económico, sino también por la posibilidad de codearse con una constelación de estrellas mundiales que militan actualmente en la liga saudí.

    El diario italiano aclaró que la marcha de Pavard a Yeda podría facilitar la tarea del Inter de perseguir otros objetivos en el mercado de fichajes, como el extremo Nico González, jugador del Atlético de Madrid, a quien el club italiano ha incluido en su lista de opciones para reforzar la fuerza ofensiva de cara a la próxima temporada.

  • El Al-Ittihad no cederá a las peticiones de Diaby

    En paralelo a las negociaciones por Pavard, el club del Ittihad afronta una fuerte presión relacionada con el futuro de su extremo francés Moussa Diaby, ya que, mientras el club intenta mejorar la calidad de su plantilla, han surgido informaciones sobre intentos por parte del agente del jugador de forzar su salida de las filas de "El Decano".

    Sin embargo, parece que la directiva del Ittihad tiene una visión clara y una postura firme respecto a este asunto, pues se niega a renunciar fácilmente a una de sus piezas más importantes en el juego, especialmente ante ofertas que no están a la altura del valor deportivo y comercial del jugador que el club pagó al ficharlo.

    En este contexto, el periodista saudí Hattan Al Najjar publicó un tuit a través de su cuenta en la plataforma "X" (antes Twitter), en el que escribió: "No existe ninguna intención en el Ittihad de vender a Moussa Diaby. Las ofertas presentadas son débiles frente al valor del jugador y su importancia, y ni siquiera ayudarían a fichar a un sustituto para él. Las presiones que ejercen el agente del jugador o el club alemán con una oferta así no servirán de nada. Los 40 millones de euros son el valor justo, en caso de que el Ittihad piense en vender".


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Inter, un factor constante en el mercado de fichajes del Al-Ahly

    El Inter de Italia sigue siendo un nombre destacado en el mercado de fichajes veraniego del Al-Ittihad, ya que el periodista Mohamed Al-Bakiri informó de que el club Inter decidió modificar la oferta presentada al Al-Ittihad, con el fin de contratar oficialmente al extremo francés Moussa Diaby, durante el mercado de fichajes de verano.

    Al-Bakiri explicó a través de la plataforma X que, ante las dudas del club Al-Ittihad para resolver la oferta italiana por la compra del contrato de Moussa Diaby, que asciende a 40 millones de euros, los responsables del Inter propusieron solicitar su cesión por 28 millones, durante una temporada, pese a que el francés está más abierto a la idea de marcharse de forma definitiva.

    Por otra parte, el diario "Al-Riyadiya" reveló que el Al-Ittihad recibió una oferta oficial del Inter para incorporar a Moussa Diaby por 18 millones de euros, junto con la incorporación del centrocampista albanés Kristjan Asllani, a cambio de la contratación de Moussa Diaby.

    Diaby ya ha sido vinculado en más de una ocasión con la salida del Al-Ittihad, pero en cada ocasión la historia terminaba con su continuidad en el club saudí, y los próximos días serán reveladores para su futuro con el Al-Ittihad.

Amistosos
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
AFC Champions League - Clasificacion
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT