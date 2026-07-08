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El Inter ha suspendido el fichaje de Trevoh Chalobah mientras el Chelsea espera vender para ofrecer a Maxence Lacroix
Acuerdo de traspaso entre rivales de la Serie A
Según La Gazzetta dello Sport, el Inter y el Como acordaron una alianza en el mercado de fichajes para evitar subastas dañinas. Ambos clubes comparten varios objetivos, lo que llevó a una llamada el martes entre el presidente del Inter, Beppe Marotta, y el representante del Como, Mirwan Suwarso.
Acordaron no competir para evitar inflar los precios de sus objetivos comunes. Así buscan prevenir las complicaciones que el Inter ya vivió con otros jugadores al inicio del mercado. Su prioridad es el defensa del Chelsea Chalobah, seguido de cerca por ambos clubes este verano.
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El Como revela su postura sobre el defensa del Chelsea.
El Como presentó hace semanas una oferta formal de 25 millones de euros al Chelsea por Chalobah, que el club inglés rechazó de inmediato. Dado el interés del Inter en el defensa, Suwarso informó a Marotta de que el Como no entrará en una puja costosa y solicitó claridad sobre los planes del club milanés.
Si el Inter se lanza con firmeza, el Como se retirará y buscará otras opciones. La buena relación entre ambos clubes mantiene todas las puertas abiertas para el canterano del Chelsea.
Cambiar el enfoque hacia el flanco derecho
Aunque el camino parece despejado, el Inter ha pausado su interés por Chalobah para centrarse en fichar a Anan Khalaili. Solo retomará la búsqueda de un defensa tras resolver la banda derecha.
No obstante, las conversaciones por Chalobah siguen vivas: el club trabaja con su entorno para definir condiciones antes de presentar una oferta formal al Chelsea. Mientras, el conjunto londinense busca reforzar su defensa y planea darle un papel destacado a Maxence Lacroix, aunque aún hay distancia en sus negociaciones con el Crystal Palace.
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¿Qué le deparará el futuro al defensa central del Chelsea?
El Inter acelerará la contratación de Chalobah en los próximos días, una vez resuelto su lateral derecho. La retirada del Como le deja vía libre. El Chelsea debe cerrar esta salida para financiar el fichaje de Lacroix, por lo que los tres clubes viven una semana decisiva.
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