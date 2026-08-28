El asunto más urgente en el orden del día afecta al lateral izquierdo estrella Federico Dimarco, cuyo contrato actual se extiende hasta 2027 junto con una opción del club para un año más. Aunque el Inter está tranquilo por esa cláusula, se entiende que el vigente MVP del Scudetto busca una merecida mejora salarial que refleje su inmenso valor para la plantilla. Fuentes del club indican que Dimarco está abierto a hablar de un contrato más largo y espera una subida de sueldo de 4 a 5 millones de euros para reflejar su enorme contribución al 21.º Scudetto del equipo, al tiempo que subrayan que el jugador sigue totalmente centrado en el terreno de juego.