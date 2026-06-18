El Inter está cerca de fichar a Marco Palestra, del Atalanta. Sky Sport informa que esta mañana se reunieron las directivas y hay optimismo. Las posturas eran distantes: el club de Bérgamo pedía unos 50 millones, mientras el Inter ofrecía algo más de 40 millones más bonificaciones.
Traducido por
El Inter está más cerca de fichar a Palestra tras una reunión positiva con el Atalanta. ¿Qué falta para el acuerdo definitivo?
¿UN REANUDO DECISIVO?
Según Sky, la firmeza del jugador al rechazar otras ofertas, incluso de la Premier League (Chelsea y Manchester City), ha sido decisiva. Tras un acuerdo preliminar con Palestra, el Inter reanudó las negociaciones con una oferta mejorada, cercana a los 50 millones que pide el Atalanta, y las partes están ahora más cerca de cerrar el trato.
EL REGALO PARA CHIVU
La operación se acelera el mismo día en que el técnico del Inter, Cristian Chivu, firma su renovación hasta 2028, y diez días después de que el Real Madrid pagara los 20 millones de la cláusula de rescisión del lateral holandés Denzel Dumfries. El cuerpo técnico nunca valoró otras opciones —se mencionaron a Andrea Cambiaso (Juventus) y Dan Ndoye (Nottingham Forest)— y priorizó al jugador nacido en 2005, que la pasada Serie A jugó 37 partidos y aportó un gol y cuatro asistencias.
CUÁNDO CIERRA
Tras la reunión de hoy, habrá más encuentros en breve. Según Sky Sport, la operación se cerrará por 50 millones de euros con bonificaciones incluidas. La próxima semana podríaser clave para el tan esperado «humo blanco». Después de unos días de pausa, el Inter y el Atalanta están más cerca que nunca de un acuerdo.