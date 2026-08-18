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«¡El Inter es superior a todos!». El ex del Juventus Alessio Tacchinardi lanza un veredicto brutal en la Serie A sobre Atalanta y Milan
Tacchinardi respalda la profundidad de plantilla de la Juventus
El excentrocampista de la Juventus y del Atalanta Tacchinardi ha analizado el panorama actual de la Serie A y ha apuntado que la Juventus hará una fuerte ofensiva hacia el Scudetto. El exjugador cree que la Juve ha construido una plantilla capaz de competir al más alto nivel.
El gigante italiano ha reforzado activamente sus opciones durante el mercado de fichajes. Las incorporaciones de Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani y Jhon Lucumi han añadido una calidad notable al equipo, mientras que el club también espera la posible llegada del portero Guglielmo Vicario. Sin embargo, Tacchinardi insiste en que, pese a esta impresionante campaña de fichajes, la Juventus todavía no es la gran favorita indiscutible para conquistar el título de liga.
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Inter y Nápoles siguen siendo los favoritos
Al desarrollar su análisis de la lucha por el título, Tacchinardi señaló al Inter como el equipo a batir en el fútbol italiano. También situó al Napoli ligeramente por delante del conjunto turinés en cuanto a la fortaleza global de la plantilla.
«El Inter en este momento es superior a todos», explicó Tacchinardi en una entrevista con SportMediaset. «El Napoli, en mi opinión, todavía tiene un poco más que la Juve. La Roma y el Milan no son superiores a la Juve. ¿Como, Atalanta, Fiorentina? Ninguno de ellos tiene una plantilla superior a la de la Juventus tampoco.
Descartando al Como, el Atalanta y la Fiorentina
Tacchinardi también puso el foco en otros clubes ambiciosos, entre ellos Atalanta, Fiorentina y el sorprendente Como, clasificado para la Champions League. Sostuvo que ninguno de estos equipos tiene la profundidad de plantilla de la Juventus.
«Por plantilla, el Atalanta no es superior a la Juventus», afirmó Tacchinardi. Al referirse a los logros de Cesc Fabregas en el Como, añadió: «Respeto a Fabregas y el trabajo que ha hecho, pero están en la Champions League porque la Juve se suicidó».
Centrando su atención en el club de Florencia, Tacchinardi concluyó: «La Fiorentina ha fichado a muchos jugadores interesantes, pero no está al nivel de la Juve».
- AFP
Los nuevos fichajes, clave para las ambiciones
A medida que se acerca la nueva temporada, la Juventus se centrará en integrar a sus nuevos fichajes para recortar distancias con el Inter y el Nápoles. La plantilla esperará evitar los errores costosos de la campaña anterior que permitieron a sus rivales aprovecharse. La posible llegada de Vicario podría suponer otro impulso crucial para la unidad defensiva mientras se ultiman los detalles finales del traspaso.
Con Alajbegovic, Kolo Muani y Lucumi ya asentándose, la Juventus cuenta con la calidad de plantilla necesaria para presentar una gran candidatura al título y mantener con firmeza su posición por delante de Atalanta, Roma y Milan.
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