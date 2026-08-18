El excentrocampista de la Juventus y del Atalanta Tacchinardi ha analizado el panorama actual de la Serie A y ha apuntado que la Juventus hará una fuerte ofensiva hacia el Scudetto. El exjugador cree que la Juve ha construido una plantilla capaz de competir al más alto nivel.

El gigante italiano ha reforzado activamente sus opciones durante el mercado de fichajes. Las incorporaciones de Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani y Jhon Lucumi han añadido una calidad notable al equipo, mientras que el club también espera la posible llegada del portero Guglielmo Vicario. Sin embargo, Tacchinardi insiste en que, pese a esta impresionante campaña de fichajes, la Juventus todavía no es la gran favorita indiscutible para conquistar el título de liga.