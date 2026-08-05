Un motivo principal de la negativa del Inter a vender radica en la visión táctica de Chivu. El técnico rumano ha estado aprovechando la pretemporada para integrar a Stankovic en un rol específico dentro de su centro del campo de cinco hombres. En concreto, el joven está siendo preparado como el principal relevo de Hakan Calhanoglu. Encontrar una alternativa fiable para el internacional turco ha sido una prioridad para el cuerpo técnico, ya que los experimentos anteriores con Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan e incluso Nicolo Barella en el rol de mediocentro organizador han arrojado resultados dispares. Stankovic ofrece un encaje natural para la posición, combinando seguridad técnica con la disciplina táctica que exige Chivu.

La confianza depositada en Stankovic es descrita como incondicional por quienes están cerca del campo de entrenamiento. Al mantenerlo en la plantilla, Chivu se asegura una póliza de seguro táctica vital para una larga temporada en múltiples competiciones. Sin embargo, esta decisión genera un efecto dominó en el mercado. El Inter sigue muy interesado en Curtis Jones, del Liverpool, un jugador al que Chivu admira enormemente por su energía y versatilidad. El centrocampista inglés está considerado una incorporación ideal, pero las zonas centrales están actualmente superpobladas.