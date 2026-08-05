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El Inter de Milán rechaza una enorme oferta de 40 millones de euros del Brentford por Aleksandar Stankovic mientras Cristian Chivu construye alrededor de la joven estrella
El Inter se mantiene firme ante el interés de la Premier League
El Inter ha lanzado un mensaje contundente al cerrar la puerta de golpe a una salida de primer nivel. Stankovic, que regresó al club este verano tras una campaña estelar con el Club Brugge, se ha encontrado en el centro de una guerra de pujas. El internacional serbio juvenil fue fundamental en la conquista del título de la Jupiler Pro League por parte del Brugge, lo que le valió el prestigioso premio al Jugador Joven del Año en Bélgica.
A pesar del atractivo económico de una operación así, la respuesta del club fue rápida y unánime. Según La Gazzetta dello Sport, el Inter, el propio jugador y la familia Stankovic coincidieron en un firme «no, gracias» a la oferta de 40 millones de euros del Brentford.
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Chivu identifica al heredero de Calhanoglu
Un motivo principal de la negativa del Inter a vender radica en la visión táctica de Chivu. El técnico rumano ha estado aprovechando la pretemporada para integrar a Stankovic en un rol específico dentro de su centro del campo de cinco hombres. En concreto, el joven está siendo preparado como el principal relevo de Hakan Calhanoglu. Encontrar una alternativa fiable para el internacional turco ha sido una prioridad para el cuerpo técnico, ya que los experimentos anteriores con Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan e incluso Nicolo Barella en el rol de mediocentro organizador han arrojado resultados dispares. Stankovic ofrece un encaje natural para la posición, combinando seguridad técnica con la disciplina táctica que exige Chivu.
La confianza depositada en Stankovic es descrita como incondicional por quienes están cerca del campo de entrenamiento. Al mantenerlo en la plantilla, Chivu se asegura una póliza de seguro táctica vital para una larga temporada en múltiples competiciones. Sin embargo, esta decisión genera un efecto dominó en el mercado. El Inter sigue muy interesado en Curtis Jones, del Liverpool, un jugador al que Chivu admira enormemente por su energía y versatilidad. El centrocampista inglés está considerado una incorporación ideal, pero las zonas centrales están actualmente superpobladas.
La persecución defensiva de Cristian Romero
Mientras la situación en el centro del campo sigue siendo un rompecabezas de salidas y llegadas, es en la defensa donde el Inter busca añadir experiencia de élite. El Inter ha centrado ahora toda su atención en Cristian Romero. El argentino está considerado como la pieza final del rompecabezas defensivo, al aportar la agresividad y el liderazgo necesarios para competir al máximo nivel en Europa.
El presidente Giuseppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio ya han hecho el trabajo pesado con el Tottenham Hotspur. Los informes indican que los dos clubes han alcanzado un acuerdo sobre la cantidad del traspaso, eliminando un gran obstáculo. Sin embargo, la operación se ha estancado temporalmente por las condiciones personales. Según se informa, Romero está pidiendo un salario en torno a los 7 millones de euros por temporada. Dado que Benjamin Pavard cobra actualmente 5 millones de euros, la cúpula del Inter recela de forzar demasiado su estructura salarial.
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Paciencia estratégica en el mercado
La situación actual sugiere que el Inter está actuando con un alto grado de paciencia estratégica. No tiene prisa por vender a sus jóvenes más prometedores, como demuestra el caso Stankovic-Brentford, pero sigue siendo ambicioso en su intento de hacerse con estrellas mundiales consolidadas como Jones y Romero. El bloqueo por el salario de Romero y la superpoblación en el centro del campo indican que las últimas semanas del mercado exigirán algo de ingeniería financiera y, quizá, una salida de alto perfil para equilibrar la balanza.
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