Según Corriere dello Sport, la cúpula del Inter de Milán está trabajando sin descanso en la fase final del mercado de fichajes para asegurar una última pieza para la plantilla. Después de haber reforzado ya posiciones clave en todo el campo, Beppe Marotta y Piero Ausilio han centrado toda su atención en la Premier League.

El técnico Cristian Chivu ha identificado al centrocampista del Liverpool Jones como el candidato ideal para elevar la calidad del equipo. Anteriormente, el Inter incorporó con éxito a otros jugadores ingleses, como Ashley Young (2019–21 procedente del Manchester United), Paul Ince (1995–97 procedente del Manchester United) y Gerry Hitchens, que fue el primero al llegar desde el Aston Villa en 1961–1962.