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El Inter de Limeira, respaldado por Ronaldo y Roberto Carlos, asciende a la Serie B tras 35 años de ausencia
- DeFodi Images
Un hito histórico pone fin a un largo exilio
El equipo de São Paulo selló un histórico regreso a la segunda división tras superar al Brusque por goles a favor en la clasificación final del Grupo B. El ascenso culmina una impresionante recuperación bajo la nueva propiedad empresarial del club, respaldada por la legendaria pareja brasileña formada por Ronaldo y Carlos. Pese a caer por 2-0 ante el Ferroviaria, ganador del grupo, el Inter aseguró su plaza cuando su rival más cercano no pasó del empate en un partido aplazado.
Una publicación en redes sociales celebra el logro
Las celebraciones estallaron en la cuenta oficial del club en Instagram en cuanto se confirmó el ascenso.
Para celebrar un logro que llevaba 35 años gestándose, el club publicó: «¡EL INTER DE LIMEIRA SE HA LEVANTADO! ¡EL INTER DE LIMEIRA ESTÁ EN LA SERIE B DEL CAMPEONATO BRASILEÑO! Grita, llora, abraza a quienes sufrieron y creyeron contigo. ¡Nuestro sueño se ha hecho realidad!
»Este logro es fruto del trabajo de cada jugador, cada integrante del personal y cada profesional del club. Cuenta con el apoyo de nuestros socios y la fuerza de una afición que nunca dejó solo al Inter de Limeira.
»¡ESTO ES POR TI, LIMEIRA! ¡EL ASCENSO ES NUESTRO!»
- Anadolu Agency
Un inversor legendario se suma a una celebración eufórica
Ronaldo, inversor del club, no tardó en sumarse a la fiesta en las redes sociales. Compartió el anuncio del club en su historia de Instagram y el legendario delantero brasileño reaccionó con un sencillo «Vamoo», junto a tres emojis de manos aplaudiendo.
Cuatro aspirantes dan forma a la próxima temporada
La temporada de tercera división concluye con Maringa y Ferroviaria disputándose el título. Junto a Santa Cruz, los cuatro equipos recién ascendidos afrontan ahora el difícil reto de remodelar sus plantillas para las exigencias de la Serie B. Si el León quiere mantener la categoría la próxima temporada, necesitará el respaldo firme de su directiva y acertar con los fichajes.
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