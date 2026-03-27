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grafica kone roma 2025 2026Getty Images

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El Inter da un paso inesperado para fichar a Manu Koné: dos nombres para la Roma con el fin de desbloquear la operación

Inter Milán
Roma
M. Kone
Fichajes
C. Augusto
D. Frattesi

Se baraja la posibilidad de ofrecer una contrapartida técnica que resulte atractiva para reducir la parte en efectivo destinada al centrocampista francés

Manu Koné está destinado a seguir siendo uno de los principales objetivos del Inter en el mercado de fichajes del próximo verano. El intento fallido del verano pasado, cuando Gian Piero Gasperini se mantuvo firme en que el centrocampista francés no estaba en venta y los nerazzurri decidieron no superar la barrera de los 40 millones de euros, podría dar lugar a un nuevo intento dentro de unas semanas. Cuando estén más claros los escenarios de la clasificación de los giallorossi, que, sobre todo sin Champions League, se verán obligados a desprenderse de al menos uno de sus grandes nombres, y las estrategias del Inter sobre las posiciones y los perfiles de los jugadores que hay que incorporar para mejorar la plantilla actual.


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  • EL VALOR DE KONE

    Manu Koné, fichado en el verano de 2024 por algo menos de 20 millones de euros y con contrato hasta junio de 2029, es considerado un activo muy valioso por la familia Friedkin, y una posible venta al final de esta temporada solo se aprobaría en caso de que el Inter u otros interesados presentaran una oferta realmente muy importante. En los últimos días, La Gazzetta dello Sport ha informado de un precio de venta estimado en torno a una cifra comprendida entre los 40 y los 50 millones de euros. Una suma que quizá no altere en nada el equilibrio financiero de los ricchísimos clubes de la Premier League, pero que, en la lógica del Inter y de su propietario, el fondo estadounidense Oaktree, sigue representando un Everest difícilmente escalable y alcanzable. A menos que...


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  • CONTRAPARTIDA

    Una idea que podría volver a estar de moda es ofrecer una contrapartida técnica que satisfaga a la Roma y que reduzca la cantidad máxima de dinero que el presidente Marotta y el director deportivo Ausilio tendrían que ofrecer para asegurarse los servicios del potente centrocampista nacido en 2001, identificado por Chivu como el jugador necesario para aportar mayor estructura y fuerza física al centro del campo. Davide Frattesi y Carlos Augusto son los dos nombres que los giallorossi podrían barajar en caso de que se abriera la posibilidad de negociar contrapartidas técnicas en la operación Manu Koné. El primero lleva ya un par de ventanas de fichajes a punto de salir del Inter y ha visto cómo se reducía constantemente su tiempo de juego (esta temporada ha acumulado 29 partidos, en su mayoría como suplente), además de ser una de las apuestas de la directiva romanista, que lo recibiría con los brazos abiertos tras su paso por las categorías inferiores.


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  • LAS PETICIONES DE CARLOS AUGUSTO

    El lateral brasileño, que también puede jugar como lateral izquierdo en una defensa de tres, tiene sobre la mesa desde hace tiempo una propuesta de renovación de contrato por parte del Inter con un salario de unos 3,5 millones de euros. Una medida pensada para hacer frente a una posible marcha de Alessandro Bastoni, cortejado por el Barcelona, pero que por el momento no ha suscitado el interés esperado. De hecho, Carlos Augusto esperaría que se accediera a su petición de llegar a ganar 4 millones de euros netos, pero sobre todo insiste en disfrutar a partir de la próxima temporada de un protagonismo y una «garantía» de titularidad superiores a los que ha tenido en su etapa con los nerazzurri. La Roma, en busca tanto de opciones válidas para la defensa como de un lateral izquierdo —ante la probable salida del poco convincente Tsimikas y el regreso de Wesley a la derecha—, podría ofrecerle todo esto.


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  • A TODOS LES CONVIENE

    He aquí, pues, una posible operación doble que, por un lado, permitiría al Inter abrirse una vía preferente para fichar a su primera opción con el fin de reforzar el centro del campo sin tener que invertir gran parte del presupuesto en un solo jugador, mientras que, por otro lado, la Roma obtendría ingresos al contabilizar igualmente en su balance la venta de Koné por una cifra muy significativa y, al mismo tiempo, taparía otra carencia con la llegada de un jugador bienvenido, en el centro del campo si la elección recayera en Frattesi, y en la defensa y la banda izquierda si prevaleciera la opción de Carlos Augusto.

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