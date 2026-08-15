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Emanuele Tramacere

Traducido por

El Inter cierra la pretemporada con una victoria: 1-0 al Betis y Stones marca en su debut

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El último amistoso de esta pretemporada para el Inter antes del inicio de la temporada se saldó con una victoria por 1-0 ante el Betis de Sevilla

Se acerca el inicio oficial de la nueva temporada 2026/2027 en el Inter, con el debut ante el Monza programado exactamente dentro de 7 días, el sábado 23 de agosto en San Siro. Para prepararse de la mejor manera, el Inter se enfrentó hoy en Bari a partir de las 19.30 en el San Nicola al Betis Sevilla en el último verdadero test amistoso de esta pretemporada. Y para los chicos de Cristian Chivu llegó una victoria por 1-0 mucho más corta de lo que se vio sobre el campo.

En Bari había mucha curiosidad no tanto por Spence, oficializado solo ayer y baja al igual que Thuram (todavía no está en las mejores condiciones LEE AQUÍ), sino por el estado de forma que iban a mostrar jugadores como Stones y Lautaro (en el banquillo al inicio), que hasta ahora nunca habían sido utilizados. Y la respuesta está precisamente en el resultado final, ya que el gol de la victoria lo firmó precisamente el defensa inglés, bien en su debut al rematar a la red una prolongación aérea de Pavard a pase de Dimarco.


Fue mejor el Inter en la primera parte por la gestión del balón y de los ritmos en el centro del campo, y mucho mejor todavía en la segunda por el dominio absoluto del juego y por su peligro ofensivo. Quien volvió a cambiar la cara del equipo fue Federico Dimarco, el más inspirado junto a Bonny, pero la producción ofensiva se topó con los guantes de Valles y Manu González, además de un punto de precipitación e imprecisión que mantuvo el resultado en equilibrio demasiado tiempo.




  • GOLES Y JUGADAS CLAVE

    89' OCASIÓN - Sucic irrumpe en el área y abre para Lautaro, que prolonga para Dimarco: zurdazo potente raso que, sin embargo, vuelve a encontrarse con una parada de Gonzalez. En el rechace aparece Mkhitaryan, pero golpea mal y la manda fuera por muy poco.


    82' GOL - ¡Debut con gol de Stones! Falta desde tres cuartos provocada por Mkhitaryan que Dimarco pone de maravilla al segundo palo. Pavard la peina y John Stones, de media vuelta, la manda a la red junto al palo largo.


    59' Dimarco cambia el juego para Diouf, que da una asistencia, perdiendo un tiempo de juego, para Barella, quien, presionado, golpea mal de primeras. El balón le llega a Dimarco, que prueba con un potente zurdazo, pero vuelve a encontrarse con la respuesta del portero.


    56' OCASIÓN - Otra ocasión para Bonny, que recibe el balón en la frontal y saca un derechazo potente y raso que, sin embargo, no sorprende a Manu Gonzalez, brillantísimo para estirarse y mandar a córner.


    51' OCASIÓN - Sucic filtra para Bonny, centro al segundo palo para un Dimarco completamente solo y asistencia al vuelo al centro del área de nuevo para Bonny, que prueba el remate de volea con la izquierda, pero le sale mordido y no logra inquietar al portero.


    49' Pio Esposito recibe el balón al espacio, amago «a lo Milito» y luego derechazo con rosca al palo largo, pero el desvío de la defensa manda el balón a córner.


    35' OCASIÓN - Calhanoglu recupera el balón en tres cuartos, ligeramente escorado a la derecha, y saca un disparo potente cruzado que roza el palo a la derecha de Valles.


    14' OCASIÓN - ¡Esta vez es Antony quien asusta a Pepo Martinez! El extremo se perfila desde la derecha hacia su izquierda y saca un potente zurdazo desde la frontal que se marcha rozando el palo corto. El portero reprende a los suyos por el demasiado espacio concedido.


    8' Responde el Betis con un disparo desde la frontal de Fornals; Martinez atrapa abajo.


    6' OCASIÓN - La primera ocasión de gol es para Bonny, desaprovechada por el Inter. El delantero marfileño primero es decisivo en la presión alta que permite a Pio Esposito recuperar el balón, pero después no está tan acertado a la hora de elegir el tiempo del cabezazo a centro de Barella, mandándolo increíblemente alto pese a estar sin marca.


    4' Juego detenido durante bastante tiempo para permitir a los médicos del Betis atender a Hector Bellerin, que se ha quedado tendido cerca del límite de su área. Será sustituido en el minuto 9'


    0' Comienza el partido en el San Nicola de Bari a las 19:30

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  • INTER-BETIS: LA FICHA DEL PARTIDO

    Inter-Betis 1-0


    Goles: 82' Stones (I)


    INTER (3-5-2): J. Martinez (62' Provedel); Bisseck (70' Stones), Bovio (46' Akanji), Bastoni (62' Pavard); Diouf (62' Luis Henrique), Barella (62' Mkhitaryan), Calhanoglu (46' Sucic), Zielinski (70' Stankovic), Carlos Augusto (46' Dimarco); Esposito (84' Iddrissou), Bonny (70' Lautaro).
    Suplentes: Di Gennaro.
    Entrenador: Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1): Valles (46' Gonzalez); Bellerin (9' Ortiz), Bartra, Natan, Fran García (73' Firpo); Facundo Bernal (61' Bouaré), Marc Roca (73' Fidalgo); Antony (61' Pablo Garcia), Fornals (46' Isco), Riquelme (73' Iker); Hernandez (61' Deossa).
    Suplentes: D. Llorente, V. Gomez.
    Entrenador: Manuel Pellegrini.


    Árbitro: Mastrodomenico

    Amonestados: Pio Esposito

    Expulsados: -

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