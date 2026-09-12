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¡El Inter ata a su héroe local! Federico Dimarco, a punto de firmar un nuevo contrato de larga duración
El Inter acelera las conversaciones por el extremo talismánico
El Inter se está moviendo con rapidez para asegurar el futuro a largo plazo de Dimarco, con una nueva reunión programada entre el director deportivo Dario Baccin y los representantes del jugador. Según La Gazzetta dello Sport, ya ha tenido lugar una primera toma de contacto en Madrid, donde Baccin se reunió con el agente Arturo Canales en el hotel del equipo poco antes de su reciente duelo de la Champions League. El Inter está decidido a no perder a Dimarco, que con toda justicia ha llegado a verse a sí mismo como una de las figuras clave del club tras varias temporadas de excelencia constante y versatilidad táctica. Se espera una nueva cumbre tan pronto como la próxima semana para cerrar los detalles concretos de la propuesta.
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Aclarando el calendario contractual en San Siro
La directiva del Inter, encabezada por Giuseppe Marotta y Baccin, consideró inicialmente la situación como algo no urgente, dado que el contrato actual del jugador se extiende hasta junio de 2027. Ese acuerdo también incluye una opción unilateral del club para ampliar una temporada más en las mismas condiciones económicas, lo que proporciona al Inter una red de seguridad ante cualquier amenaza inmediata de salida.
El diálogo se ha mantenido constructivo durante todo el proceso, en línea con la relación positiva que Dimarco ha mantenido con la afición y con el cuerpo técnico. «Creo que lo hablaremos pronto», había declarado Dimarco de forma reiterada, subrayando en cada ocasión su deseo de continuidad. Sus deseos se cumplieron incluso antes de lo que él mismo podía haber anticipado, ya que el contacto producido en Madrid inició unas negociaciones cruciales que ahora se espera que lleguen a su conclusión.
Marco financiero y estructuras salariales
Aunque la intención de renovar es unánime, las fases finales de la negociación pasarán por encontrar un punto intermedio dentro de los nuevos parámetros financieros del club. El Inter ha aplicado una política estratégica orientada a reducir los salarios fijos y aumentar de forma significativa las primas ligadas al rendimiento, especialmente en los contratos de jugadores más experimentados. Las negociaciones girarán en torno a este marco financiero, partiendo siempre de los ingresos netos actuales de Dimarco, de 4 millones de euros por temporada.
Para Dimarco, el atractivo de convertirse en un icono para toda la vida del equipo de su infancia pesa más que la posibilidad de recibir ofertas más altas desde el extranjero. El club sabe que asegurar a un jugador de su calibre con un contrato de larga duración es esencial para sus ambiciones nacionales y europeas.
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Profundidad defensiva y continuidad táctica
No habrá rupturas en las negociaciones; esto ya está claro para quienes están cerca de la situación. Simplemente se trata de encontrar un equilibrio que satisfaga las exigencias de ambas partes antes de que se haga el anuncio oficial. Este enfoque proactivo también se aplica a Carlos Augusto, el goleador en Madrid, cuyo contrato expira en 2028 y aún no ha sido renovado. Lo hará a su debido tiempo, ya que las conversaciones están en marcha y continuarán con el objetivo de alcanzar también un acuerdo mutuamente beneficioso para el brasileño.
La importancia de Dimarco quedó subrayada durante su reciente ausencia, ya que se perdió el viaje al Bernabéu por lesión. Actualmente está regresando poco a poco a los entrenamientos, con el objetivo de estar en el banquillo ante el Udinese este fin de semana. Mientras tanto, Carlos Augusto seguirá sustituyéndole en el once inicial el lunes, garantizando que la eficiencia táctica del equipo se mantenga alta.
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