Las perspectivas ya estaban claras para todos, pero unos meses después, tras haberlo visto en acción con la camiseta del Inter, se puede decir que los nerazzurri han hecho un buen negocio al fichar a Mattia Marello, el jugador nacido en 2008 que los nerazzurri le arrebataron al Udinese el verano pasado, a cambio de un pago de aproximadamente 1 millón de euros de base fija, cifra que los bonus pueden elevar hasta los 4 millones. Una inversión nada desdeñable, pero que ya está dando sus frutos, teniendo en cuenta que quienes pueden observarlo a diario están convencidos de que Marello llegará a jugar a un buen nivel. Esta temporada, el lateral izquierdo ha sido prácticamente siempre titular en el equipo Primavera de Benito Carbone, un entorno que empieza a quedarle pequeño, hasta el punto de que el Inter ya está pensando en su futuro.
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El Inter apuesta por Marello: quién es este jugador nacido en 2008 con un pie izquierdo al estilo de Dimarco
NUEVAS MOTIVACIONES QUE ENCONTRAR
El mundo de la Primavera es un mundo que Marello conoce desde que tenía 15 años; de hecho, con la camiseta del Udinese, el lateral ha ido subiendo peldaños rápidamente y empezó muy pronto a jugar con los mayores. Es lógico pensar que ahora este jugador nacido en 2008 está listo para dar el salto o, al menos, que de alguna manera lo espera, aunque solo sea por una cuestión de motivación. Si se hubiera quedado en el Udinese, Marello habría tenido la garantía de probar el mundo de los profesionales con bastante antelación. Al aceptar la propuesta del Inter, en cambio, el defensa ha elegido un camino diferente, más satisfactorio desde el punto de vista económico, pero con un ascenso más gradual.
CARACTERÍSTICAS
En Viale della Liberazione están convencidos de que el año que viene Marello podrá rendir a un gran nivel en el equipo sub-23, compitiendo entre los profesionales y entrenando con mayor frecuencia con el primer equipo. Pero, ¿de qué futbolista estamos hablando? ¿Cuáles son sus mejores cualidades? El Inter lo ha elegido por la calidad de su pierna izquierda, una habilidad que, sobre todo en los últimos meses, ha llevado a muchos a compararlo con Federico Dimarco. Efectivamente, los centros de Marello imprimen al balón un sello de garantía; luego, claro está, hay que hacer la distinción adecuada con Dimarco, que, en cualquier caso, es un futbolista bastante diferente, sin perjuicio de que la calidad de su pierna izquierda los une sin lugar a dudas. Marello es un extremo con una excelente constitución física y buenas capacidades aeróbicas, más un cuarto de la defensa que un quinto. La liga y la Youth League (donde ha logrado 5 asistencias y un gol en 9 partidos disputados) han certificado nuevos avances; ahora le corresponderá al Inter facilitar su crecimiento y su incorporación al equipo profesional.