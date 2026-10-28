Moverse ahora para adelantarse a la competencia. El Inter ya piensa en la próxima temporada y en el próximo mercado de fichajes. Con ese objetivo, trabaja para fichar a Finn Jeltsch, defensa alemán nacido en 2006, formado en el Núremberg y jugador del Stuttgart desde 2025. Es un futbolista que gusta mucho porque reúne todas las características que busca Chivu: es rápido y fuerte físicamente, puede jugar de central o de central por un costado en una defensa de tres y tiene buen pie para sacar el balón jugado. La difícil temporada que vive en el Stuttgart, penúltimo en la liga con 5 derrotas en 7 partidos, no ha cambiado la valoración que hacen de él los grandes clubes, incluido el Inter, que tiene su nombre apuntado en la agenda desde hace tiempo.



